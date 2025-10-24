前策略師班農指特朗普將「做多一屆」：總統內部圈子制訂計劃

曾有美國「國師」之稱的白宮前首席戰略師班農（Steve Bannon）在10月23日發布的訪問內表示，他認為美國總統特朗普（Donald Trump）將「做多一屆」，即在2028年後繼續做總統，他稱總統內部圈子人士已有計劃，以打破憲法對連任的限制。



班農在特朗普首個任期期間的2017年擔任白宮首席戰略師，同年辭職下台，過去外界傳出他與特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）、其他特朗普顧問爆發權鬥的消息。他在離開白宮後繼續是特朗普支持者。

班農最新接受《經濟學人》訪問稱特朗普「會得到第3個任期」，他指「特朗普會在2028年繼續做總統，民眾要適應這一點。」

2024年12月21日，美國亞利桑那州，圖為班農在「美國轉折點」（Turning Point USA）活動上發表講話。（Reuters）

美國憲法第22修正案列明任何人不得當選總統超過2次，此將阻礙特朗普再選總統，班農則稱總統內部圈子人士已有計劃，「有很多不同的方案。在適當的時候，我們會公布具體計劃，是有計劃的。」

他主張是「美國人民的意願」讓特朗普再連任，「他並不完美。他不信教，也不特別虔誠，但他是天意的載體（instrument of divine will）...... 我們至少還需要他再多做一屆，對吧？他會在2028年實現這個目標。」

2025年10月23日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在華盛頓特區白宮國宴廳發表講話（Reuters）

特朗普今年3月曾公開表示「有辦法」尋求第3個總統任期，引發外界猜測其團隊如何設法突破憲法限制，包括門檻極高的修改憲法途徑、或是「副轉正」途徑，即先由盟友競選總統、特朗普競選副總統，一旦當選，總統自行退位讓特朗普「副轉正」，但料會引起法律挑戰。