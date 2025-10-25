普京特使訪美：俄美元首或稍後會晤　美方制裁俄石油企業影響輕微

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）投資與經濟合作特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）表示，他相信俄羅斯、美國和烏克蘭已接近達成外交解決方案，以結束俄烏戰爭。他指出，普京與美國總統（Donald Trump，又譯川普）原定的會面並未取消，兩人極可能稍後會晤。德米特里耶夫又指，美國近日對俄羅斯石油企業實施的制裁不會對俄羅斯經濟造成重大影響。



路透社10月24日（周五）報道，德米特里耶夫抵達華盛頓與美國官員會談後接受採訪時表示，特朗普與普京的會晤並未像美國總統所描述的那樣被取消，兩位領導人很可能會在稍後舉行會晤。

據報道，由於俄羅斯拒絕立即停火，談判努力蒙上陰影。特朗普近日表示，他取消了原定於布達佩斯與普京的會晤，原因是雙方在結束戰爭方面的外交努力缺乏進展，感覺時機不對。

2025年8月15日，美國阿拉斯加州安克雷奇，總統特朗普（Donald Trump，右）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）在埃爾門多夫-理查森聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）會面，就結束烏克蘭戰爭進行談判。

報道指，德米特里耶夫這次訪美是早就安排好的行程。這次訪問正值美國近日宣布對俄羅斯兩大石油企業實施制裁之際，此舉旨在迫使普京結束戰爭。

儘管如此，德米特里耶夫表示，俄美對話仍將持續：「只有在俄羅斯的利益受到重視和尊重，對話才有可能實現。」

德米特里耶夫拒絕透露他將與哪些人會面，並預測美國的石油製裁將適得其反。他認為這只會導緻美國的汽油價格上漲。

他接受霍士新聞訪問時表示：「我們認為這些制裁不會對俄羅斯經濟產生重大影響，因為世界油價將會上漲，俄羅斯出售的石油數量可能會減少，但價格會更高。」

2025年5月9日，俄羅斯莫斯科，俄羅斯直接投資基金總裁德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）出席在紅場舉行的勝利日閱兵式，紀念第二次世界大戰中戰勝納粹德國80週年。（Reuters）

美媒Axios報道稱，德米特里耶夫將於25日（周六）在邁阿密會見特朗普的特使威特科夫（Steve Witkoff）。俄羅斯塔斯社引述德米特里耶夫指，他還將與其他官員會面，但並未透露具體姓名。