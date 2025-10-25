韓媒：殺豬盤愛情騙案今年已詐韓男5.7億　超過去年全年數字

據韓媒報道，根據韓國共同民主黨議員韓秉道公布的數據，今年1月至9月，牽涉殺豬盤愛情詐騙的舉報金額已達1000億韓圜（約5.67億港元），已超過去年2月至12月的680億韓圜（約3.67億港元）。



陳志太子集團柬埔寨詐騙事件始末：

韓國時報（Korea Times）10月24日報道，韓國民眾每月的損失金額從約60億韓圜躍升至110億韓圜，增幅達82%。舉報案件數量也從1265宗增加至1565宗。

據報道，韓國警方自去年2月開始追蹤這類殺豬盤愛情騙案，但這一趨勢愈演愈烈，尤其是在柬埔寨和其他東南亞國家活動的犯罪集團的推動下。犯罪集團經常偽裝成外國女性，誘騙韓國男性進入虛假的投資平台。

2025年10月24日，詐騙集團涉利用電腦深偽技術，冒充美女並詐騙數百名投資者的高額資金（蔚山地方警察廳）

今年7月，一個犯罪集團成員因在柬埔寨進行愛情詐騙被捕，揭發該集團已詐騙受害者約5億韓圜（約300萬港元）。據稱，另一個由韓國人經營的集團利用深度偽造（deepfake）的女性圖像詐騙了約120億韓圜（約6500萬港元）。

韓國警方難以追蹤柬埔寨及東南亞的跨境犯罪集團

報道提及一宗典型的殺豬盤愛情騙案。去年10月，一位60歲的朴姓男子在社交平台上結識一名女子，他當時以為自己找到了伴侶和投資機會。經過數星期的聊天，她給他發了一個加密貨幣交易平台的鏈接，並稱該平台將帶來「高額利潤」。

受早期回報的鼓舞，他在兩個月內逐漸將投資額從100萬韓圜（約5400港元）增加到2億韓圜（約108萬港元）以上。然而，該網站其後突然關閉，該女子也從聊天中消失。

警方後來告知朴姓男子，由於嫌疑人在海外，無法繼續進行調查案件。

「殺豬盤騙案」防不勝防

警方認為這是一宗典型的「殺豬盤」騙案：犯人是從事愛情詐騙的犯罪網絡的成員，騙子假裝對某人有好感來竊取金錢，這個比喻將受害者比喻為養肥後再宰殺的豬。

騙子們一般先與目標客戶建立感情聯繫，然後誘騙他們反覆向虛假的加密貨幣平台投入更多資金，直到帳戶和資金一起消失。

這種手法被一些與柬埔寨「太子集團」相關的犯罪集團所採用。「太子集團」是一間跨國企業集團，由董事長陳志領導，該集團被指控協助實施大規模網路詐騙。

儘管韓國警方已加強打擊力度，但今年僅逮捕了47%的疑犯。執法官員表示，追蹤犯罪份子非常困難，因為他們在不同國家之間流動，並使用加密貨幣來逃避追截。

與語音網絡釣魚騙案的受害者不同，愛情詐騙的受害者面臨的法律保護有限。根據《電信金融詐騙預防法》，銀行可以暫時凍結網絡釣魚案件中的可疑帳戶。

惟這項保障措施一般不適用於愛情詐騙，因為法律將涉及「商品或服務付款」的案件排除在外。由於騙子聲稱提供投資回報，嚴格來說也是一種服務，受害者無法輕易阻止資金被提取。

2025年10月24日，據韓媒報道，根據韓國共同民主黨議員韓秉道公布的數據，今年1月至9月，牽涉殺豬盤愛情詐騙的舉報金額已達1000億韓圜（約5.67億港元），已超過去年2月至12月的680億韓圜（約3.67億港元）。（網絡圖片，Reuters）

韓國警察大學公共行政學教授Seo Jun-bae表示，現行制度對愛情詐騙受害者存有「歧視成分」。

他認為：「愛情詐騙也是多受害者的詐騙行為，僅因為當中涉及虛假投資就拒絕阻止犯人提款是不合理的。」