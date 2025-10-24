韓國人搵快錢主動投身柬埔寨詐騙　部份人為博上位獲救後拒回國

韓國多人捲入柬埔寨境內的詐騙與犯罪園區活動後，引起當地對詐騙問題的高度關注，韓媒10月20日報道，韓國愈來愈多人在明知是電訊詐騙情況下，仍為高薪赴柬埔寨參與犯罪活動，甚至誘騙或招募同胞參與犯罪。報道並引述消息人士透露，不是所有人都面臨失去自由或遭虐待苦況，若在園區完成一定業績，某些「豬仔」可恢復自由活動，甚至達成「財務自由」，因此部份韓國人獲救後竟拒絕回國，甚至重投詐騙事業。



韓國《中央日報》報道，柬埔寨韓人會副主席全大植（音譯）過去3年間一直活躍於「柬埔寨韓人救援團」，他表示救援團由20名韓國僑民組成，他們目前已成功解救約800名被困柬埔寨詐騙園司的韓國人，其中逾400人是今年內獲救。

他指近期救援舉報數量急劇上升，但「真正的受害者」持續減少。不少韓國人是主動赴柬埔寨投身詐騙行為，難以清楚分辨所謂的「受害者」及「參與者」。

全大植表示，救援團隊曾遇到之前已被救出的韓國青年，因受高薪吸引而再度投身詐騙活動；他們也曾遇過獲救韓國人拒回國的情況，因為後者誘騙並招募另外兩人參與詐騙活動，回國後勢將面臨法律制裁。

2025年10月16日，韓國外交部第二副部長金珍我在柬埔寨茶膠省會見柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet），討論導致一名韓國大學生死亡的詐騙園問題後，視察的詐騙園區大樓。圖為該詐騙園區內的住宅範圍。（Reuters）

報道指，韓國人會願意赴柬埔寨投身詐騙活動，是因為並不是所有人都會面臨遭剝削、失去自由的慘況。

一名曾解救過約20人的韓國僑民表示，詐騙組織並不是一味強行拘禁，有時在招募時還會支付招募費。

柬埔寨一間賭場員工透露，只要「豬仔」在園區完成一定的業績，就可以「上位」恢復自由活動；如果業績再好的話，一週甚至能賺數千萬韓圜。因此人們一旦嘗到這種「財務自由」的滋味，便難以適應回韓國的生活。

2025年10月18日，韓國首爾，64名涉嫌在柬埔寨參與網絡詐騙活動的韓國公民乘搭包機抵達仁川國際機場後，隨即被韓國警方帶走接受調查。（Reuters）

柬埔寨韓人會表示，雖然難以分辨真正受害者與「犯罪參與者」，但他們無法對救援請求視而不見，只要進入園區的韓國青年發出求救訊號，他們都必須予以回應。