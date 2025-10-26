李強與新加坡總理黃循財會談　雙方交換多項合作文件

中國國務院總理李強10月25日到訪新加坡，在新加坡國會大廈同新加坡總理黃循財（Lawrence Wong）舉行會談。李強表示，中方歡迎更多新方企業投資中國，希望新方繼續為中國企業在新運營提供支持。雙方還共同見証交換了數字經濟等領域的多項合作文件。



李強表示，中方願同新方一道，落實習近平主席提出的重大全球倡議，加強在聯合國等機制的溝通協作，反對單邊主義、保護主義，維護自由貿易和經濟全球化，推動國際秩序朝着更加公正合理的方向發展。

當地時間10月25日，中國國務院總理李強（左）在新加坡國會大廈同新加坡總理黃循財（右）舉行會談。圖為會談前，黃循財在國會大廈為李強舉行歡迎儀式。（新華社）

黃循財則表示，新加坡政府堅持一個中國原則，堅決反對「台獨」。新方對中國發展充滿信心，願繼續投資中國。新方支持習近平主席提出的全球發展倡議，願同中方加強多邊協作，維護自由貿易，堅持多邊主義，為促進地區乃至世界的穩定繁榮不懈努力。

會談后，兩國總理共同見証交換數字經濟、綠色發展、信息通信、交通運輸、食品安全、應急管理、第三方合作等領域的多項合作文件。