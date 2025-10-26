26歲女歌手赴泰國應徵遭賣豬仔　泰國否認：事主自行前往緬甸

白羅斯一名26歲女子前往泰國應徵模特兒工作，未料卻落入緬甸詐騙園區，她還因業績未達標被賣器官，遺體隨後遭火化，而詐騙集團甚至還向家屬勒索50萬美元（約合389萬港元）贖金。泰國10月21日澄清涉事人是「自行前往」緬甸，而非外界盛傳的「在泰國被綁架」。



俄羅斯媒體《The Voice Mag》與英國《每日郵報》（Daily Mail）早前報道披露事件細節，包括受害人薇拉（Vera Kravtsova）被帶到緬甸後遭到酷刑、勒索、摘器官和火化，引起國際社會的關注。

泰國移民局發言人、警察少將Cherngron Rimphadee引述閉路電視錄影，指其中顯示她在出境時沒有受到任何脅迫，移民局記錄也證實她使用自助通道出境，強調薇拉入境泰國後被綁架至緬甸「並非事實」。

根據Rimphadee在社交平台帖文與公布的閉路電視錄影截圖，其中可見薇拉在9月20日現身泰國曼谷機場，獨自通過自動通關閘門後，搭上前往緬甸仰光的班機。帖文還進一步指出，薇拉自12日入境泰國，待了8天獨自離開，事後相關悲劇發生屬於泰國政府管轄權之外。