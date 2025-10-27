波音逾3000名員工罷工持續　工會第四度否決資方新合約方案

美國中西部逾3000名波音防務員工自8月起發動罷工。工會10月26日表示，波音公司工人已經拒絕了最新合約的方案，將繼續在中西部地區罷工。這已是波音工人第4次否決資方最新的協約提案。



綜合外媒報導，國際機械師與航天工人協會（International Association of Machinists and Aerospace Workers ，IAM）主席Brian Bryant發表聲明指出：「波音聲稱他們有聆聽員工心聲，今日投票結果證明並非如此。」工會並未公布成員對於資方方案的確實表決數據。

聲明又指，聖路易地區的波音員工希望獲得更高幅度的加薪、更優厚的簽約獎金，退休金提撥也能比照太平洋西北地區的波音員工。

波音方面對此回應表示，新方案僅以49%對51%的極小差距遭否決，對此感到失望。公司發言人說：「投票結果如此接近，加上我們已聽到越來越多同仁有意退出罷工行列，顯示不少人已體認到我們方案的價值。」

波音聖路易分公司高層主管Dan Gillian上周表示，新方案將在5年期間內平均加薪45%，同時提供各項獎金、增加休假，提升健保與退休福利。

這次罷工由伊利諾伊州以及密蘇里州工廠約3200名機械工程人員發起，規模小於去年3.3萬名商用噴氣式客機組裝工人的罷工。這批員工主要負責F-15、F-18戰鬥機、T-7紅鷹高級飛行員訓練系統，以及MQ-25無人機生產作業。

上月初，波音已開始招募替代工人，近期還進一步盤點可外包給第三方的工作內容。波音今天表示：「我們正將焦點轉向執行下一階段的因應計畫，以維護客戶利益。」