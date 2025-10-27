先去ATM取款買Pizza　美國警員接獲槍擊報案後反應令人詫異

美國新澤西州一名警員在處理一宗雙重命案期間，接獲911報案後並未馬上趕往疑似槍擊現場，而是先找ATM機取錢，再去披薩店吃披薩（Pizza），令人詫異。



亨特登郡檢察官辦公室10月24日公布，事發於8月1日，富蘭克林鎮當值警員波拉羅（Kevin Bollaro）先後接獲3名民眾報警，他們報告在富蘭克林鎮皮特斯頓片區上金鎮路39號聽到槍聲和尖叫聲，但波拉羅未有前往事發現場。

公告稱，波拉羅接獲第一名民眾報案後，駕車向與報案人位置相反的方向行駛約1.5英里，前往一間TD銀行進行個人ATM交易。仍在進行ATM交易的波拉羅接獲第二名民眾報案後趕往涉事現場，期間又收到第3名民眾。他途中未有開啟警車警燈及警號，並向調度中心回報稱在現場附近、上金鎮路41號未聽到異常聲音，之後要求撤離現場。

波拉羅之後轉往Duke’s Pizzeria停留近50分鐘，之後更是在一個公墓停留長達5小時，無任何執法記錄。

到了8月2日中午12點22分，富蘭克林鎮警察局警員接到911報警，稱在上金鎮路39號有一名昏迷女性且身上有明顯外傷。警員到達現場後，發現2名死者，33歲的Lauren Semanchik和其新男友29歲的Tyler Webb，此案為新澤西州警察局警員Ricardo Santos所為。Ricardo Santos同時也是Lauren Semanchik前男友。