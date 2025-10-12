美國南卡州酒吧爆槍擊 至少4死20人傷
撰文：蕭通
出版：更新：
美國南卡羅來納州（South Carolina）一家酒吧發生大規模槍擊案，至少造成4人死亡、20人受傷。 案發於10月12日凌晨1點左右，地點為聖赫勒拿島（St. Helena Island，暫譯）的Willie’s Breakfast Bar and Grill。據警方表示，當局人員到達現場時，看到人群擁擠，多人遭槍傷，但未公布案發細節。
店方網站介紹，該店深受社區居民歡迎。據指出，事發時店內有大批民眾，多名受害者和目擊者為了逃命，而跑到附近的民居和店舖求助。英國《每日郵報》報道，有4人當場死亡、有4人中槍危殆，另有多人受傷自行前往醫院。
當地警方表示，他們目前正在查找疑犯，並要求公眾提供資訊。據當地旅遊部門介紹，聖赫勒拿島以其「鄉村特色」而聞名，擁有農業和捕蝦、釣魚等活動。
