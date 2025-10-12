美國密西西比州爆3宗槍擊案　至少6死18人傷

美國密西西比州利蘭市（Leland, Mississippi）市中心周五（10月10日）晚上至周六凌晨爆發槍擊案，造成至少4人死亡、16人受傷。事發時，正值當地高中舉辦慶祝返校節（homecoming）的美式足球比賽結束。該州另2個小鎮，海德堡（Heidelberg）和羅靈福克（Rolling Fork）亦各自發生槍擊案，分別造成至少2人死亡、2人受傷。



利蘭市：至少4死16傷

美媒引述利蘭市長John Lee表示，當地槍擊案中4人死亡、16人受傷，其中4人情況危急。這4名傷者已被空運到醫院，目前尚未逮捕任何疑犯。

聯邦調查局局長帕特爾（Kash Patel）在社交平台表示，槍擊發生在利蘭市一家夜總會。

利蘭學區網站顯示，利蘭高中（Leland High School）周五與附近城鎮的查爾斯頓高中（Charleston High School）舉辦返校節美式足球賽。John Lee表示，槍擊事件並未發生在校園附近。

利蘭市長表示：「多年來，我們每年都會舉辦這樣的活動，從來沒有發生過類似事件。我們這座城市犯罪率不高，人口只有3700人左右。」

海德堡：至少2死

英國廣播公司（BBC）報道，距離利蘭約200英里（約322公里）的賈斯珀縣海德堡鎮（Heidelberg, Jasper Town），周五晚上也發生槍擊案，導致2人死亡。

《衛報》引述賈斯珀縣警長辦公室的一份聲明，表示一名18歲男子因涉嫌槍擊事件被通緝。

羅靈福克：至少2傷

羅靈福克鎮所在的沙基縣（Sharkey county）警長辦公室在社交平台上發布公告 ，表示已逮捕並起訴2名疑犯，他們涉嫌參與周五晚上當地學校美式足球賽場外的槍擊事件。

當地媒體報道，槍擊中有至少2人受傷。