烏克蘭切爾諾貝爾核災區驚現藍色流浪狗　目前下落不明｜有片

據英國媒體報道，在烏克蘭切爾諾貝爾（Chernobyl）核災區現場照顧狗隻的一個動物保育團體近日發布一段影片，片中指災區當地出現多隻藍色的流浪狗，事件引發外界高度關注。



切爾諾貝爾的一個動物保育團體指當地發現藍色流浪狗：

英國《每日郵報》10月27日報道，名為「切爾諾貝爾之犬」（Dogs of Chernobyl）的團隊在影片說明中寫道：「它們上週還不是藍色的。我們不知道原因，正在嘗試捕捉它們，以便找出真相。很可能，它們接觸到某種化學物質。」

該組織是「清潔未來基金會」（Clean Futures Fund）的附屬機構，該基金會表示，雖然狗狗們的毛髮顏色令人擔憂，但它們看起來「非常活躍且健康」。

自2017年以來，「切爾諾貝爾之犬」一直致力照顧在這46.6平方公理禁區內生活的約700隻狗。

該組織每年為它們提供食物和醫療服務。

+ 1

這些狗隻是1986年切爾諾貝爾核災發生後，居民撤離時遺留的寵物的後代。切爾諾貝爾核災是史上最嚴重的核事故之一。