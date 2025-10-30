特朗普：韓國同意支付3500億美元　換取美國降低對韓關稅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月30日在社交平台Truth Social發文，表示韓國同意支付3500億美元（約2.7萬億港元）並大量購買美國石油和天然氣，以換取美國降低韓國商品的進口關稅。他還允許韓國建造一艘核動力潛艇。



特朗普寫道：「韓國富有企業和商人對美國的投資將超過6000億美元（約4.66萬億港元）。我們的軍事聯盟比以往任何時候都更加牢固。基於這一點，我已經批准他們建造一艘核動力潛艇，而不是他們現在使用的那些老舊的、靈活性較差的柴油動力潛艇。」

特朗普29日在韓國慶州會見韓國總統李在明。隨後，據韓方官員指出，美國對韓國汽車的關稅將降至15%。韓國又透露，在韓對美投資3500億美元（2.73萬億港元）項目中，韓方將以現金投資的方式投資2000億美元（1.56萬億港元），1500億美元（1.17萬億港元）用於造船合作。

特朗普將於今日較晚時間，在韓國釜山會見中國國家主席習近平。