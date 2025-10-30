習特會前夕中糧集團購3批美大豆　貝森特：會後宣布農民利好消息

中國國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump）的會談10月30日早上在韓國釜山登場，這是兩人時隔6年再次會晤。據路透社報道，在中美兩國領導人峰會舉行前，中糧集團本周購買了三批美國大豆。美國財長貝森特（Scott Bessent）周四亦發文稱，在與習近平主席會面後，特朗普將宣佈一項對美國農民有重大意義的聲明。



路透社引述消息人士報道，中糧集團在峰會前購買了約18萬噸的美國大豆，計劃透過美國西北太平洋沿岸港口碼頭於12月和1月裝船。

對此，美國農業部長羅林斯（Brooke Rollins）周三在X平台發文稱，「中國今日採購多船美國大豆，彰顯總統特朗普強大的談判能力，並為我國農民邁出了積極的一步」。

羅林斯亦稱，「此次採購恰逢習特會前夕，表明美國言出必行。我們將恢復平衡，給予美國生產者應得的機會，並發出一個明確的信息：當美國在農業領域引領世界時，世界都會傾聽。」

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）10月26日表示，在美中貿易衝突期間，中國拒買美國種植的大豆，他回應說：「我其實就是個大豆農民，所以我同樣能感受到這份痛苦。」(Reuters)

在2023年和2024年，中國採購超過一半的美國大豆，單是去年的採購價值就將近128億美元（約994億港元）。然而，中國上月未從美國進口任何大豆，這是自2018年11月以來，進口量首次降至零。這是因為特朗普上任以來發起了關稅戰和新一輪中美貿易戰。