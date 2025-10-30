泰國王太后逝世｜議員穿粉紅泰服開會捱轟　所屬政黨：來不及換

泰國因國王哇集拉隆功的母親、王太后詩麗吉（Sirikit）的逝世而進入哀悼期，政府機關的公務人員必須着黑衣一年以示尊重。一名聯合力量為國黨黨籍的議員因在國會開會期間身穿粉紅色泰服，遭人拍下並傳上網引發爭議。其所屬政黨緊急發文解釋，強調涉事議員因航班延誤未趕及換上合適着裝，但席間有換上黑色西裝並重返會議。



綜合泰媒報道，涉事烏汶府議員Somsak Boonprachom在周三召開的會議上，與一眾着黑色西裝參會的議員列席，令他身上的粉紅色服飾變得更為顯眼。

聯合力量為國黨在社交平台發文解釋，稱Somsak原訂當日9時45分搭乘航班由烏汶府搭機飛抵曼谷，但因航班延誤，直到上午11時10分才飛抵機場，並在12時15分出席會議。

2025年10月25日，泰國曼谷，在朱拉隆功國王紀念醫院外，婦女們手持泰國王太后詩麗吉（Queen Mother Sirikit）的照片，民眾在政府公布詩麗吉離世的消息後紛紛表示哀悼。（Reuters）

帖文指出，Somsak僅在法案表決的短暫時間內穿着粉色上衣進入議會，「因為今日出席人數不足，有流會風險」，而議員需對一些重要法案進行表決，還補充指部份泰國傳媒文章故意營造Somsak未參與默哀、服裝不當的錯誤印象，強調不排除採取法律行動維護名譽。

此外，議程中還應因默哀期而設置有儀式。由於默哀儀式在上午11時08分舉行，Somsak當時還在趕來中途以致未能參加儀式。