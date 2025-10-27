泰國王太后逝世｜大象園員工與象集體下跪默哀　致敬推動大象保育

泰國詩麗吉（Sirikit）王太后於24日辭世，泰國隨即進入一年服喪期，舉國上下哀悼，政府機關與學校降半旗、民眾也改穿黑衣致敬。由於泰國王太后生前在大象保育領域有卓越貢獻，甚至有大象園負責人帶領9頭大象，集體下跪，向已故王太后致哀。現場大象背負王太后遺像、默哀93秒，展現對泰國國家象徵的敬重。



9頭大象下跪致敬王太后

據泰媒《KhaoSod》報道，大城府「大象宮殿暨皇家大象園」（Elephant Palace and Royal Elephant Kraal）帶領9頭大象，穿著黑白布匹，排成一列下跪哀悼詩麗吉王太后。

泰國9頭象集體下跪悼念詩麗吉王太后（YouTube@TNAMCOT）

看更多詩麗吉王太后辭世新聞相關相片：

+ 13

其中2頭大象背負王太后遺像，與象夫們共同默哀93秒後集體跪拜，現場畫面莊嚴，象徵對王太后深厚敬意。

象園負責人萊通連·米潘（Laithonglian Miphan）表示，

王太后的仁慈深深感動了我們每一位參與大象保護工作的人員，以及全泰國人民的心。

他回憶，王太后曾親自指示要好好照顧大象，確保牠們溫順且與人類維持良好關係。萊通連因此受到啟發，已在大城府成功繁殖超過100頭大象，並自發舉行哀悼儀式。

相關文章：泰國詩麗吉王太后｜時尚Icon四登最佳衣著榜 與普密蓬初見面不愉快

1960年代，詩麗吉登上法國雜誌封面（雜誌封面）

+ 7

王太后過世，泰國全境進入哀悼期，各地民眾降半旗、穿黑衣、懸掛哀悼布條表達哀思。在夜豐頌府、汶干府、春武里府等地，市場內黑色服裝銷售一空。事後，萊通連更表示，自己將帶領大象及象夫們，前往大皇宮參加追悼王太后的遊行，向王太后在大象保育方面的無與倫比的貢獻表示敬仰。

延伸閱讀：

泰國1年服喪期開始 Uniqlo「更換展示品」商場全成黑色系

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】