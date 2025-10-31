日本熊災｜北海道北部現400公斤巨熊　大搖大擺「巡迴視察」陷阱

日本連日傳出目擊熊隻報告，當局在各地設置陷阱捕捉。其中在北海道，有一隻重約400公斤的棕熊（ヒグマ）在捕獸籠外「視察」，其龐大的身形根本無法令陷阱「落閘」。有獵人憂慮，如果無法捕捉熊隻，或導致對方更加容易迫近人類社會。



北海道新聞及北海道文化放送10月30日報道，位於北海道北部的苫前町接連傳出目擊多隻熊的報告後，獵人組織在當地設置捕獸籠，並加裝閉路電視監察情況。

他們在29日發現熊蹤，一隻重約400公斤的棕熊隻現身，由片段可見，牠在陷阱前探頭察看，並「繞場一周」。不過這頭熊的本身體型龐大，就算牠真的有意「試伏」，陷阱的閘都根本起不到作用。

當地獵人協會會長林豐之每天都會到場檢查自己設置的陷阱，但今次收有收獲，現場附近都有不少熊隻出沒的痕跡，包括腳印及挖掘等環境證據。他由這些腳印估計，熊的體重逾200公斤，並猜測可能是同一隻熊留下。

苫前町踏入2025年至今已經撲殺6頭熊，創下新高。當地獵人協會會長林豐之表示，他們經常接到接到設置陷阱的請求，並已確認區內有四頭熊。他警告如果還有其他母熊和幼崽，熊隻數量或可能繼續增加。

林豐之認為，熊隻的出現方式非比尋常，稱因為沒有捕捉熊，這些熊就把當地視為自己的家，所以發現牠們的腳印和糞便。他覺得至少有需要捕捉那些出現在人類居住區的熊。