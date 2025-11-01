特朗普用G2形容中美領導人會晤　中方回應：堅持多邊主義立場

美國總統特朗普（Donald Trump）10月30日與中國國家主席習近平於韓國釜山會面前，在社交平台Truth Social上發文用「G2」來形容這次會晤。中國外交部10月31日回應稱，中國始終站在廣大發展中國家一邊，將繼續踐行真正的多邊主義。



在中國外交部的例行記者會上，有傳媒提問指，特朗普將中美領導人會晤稱為「G2」會議，這給人一種印象，即中美兩國或許正在努力建立G2集團，這可能會對當前的全球秩序產生深遠的影響，詢問中方對此有何回應。

2025年10月30日，「習特會」在韓國釜山上演，圖為習近平與特朗普握手（白宮網站）

中國外交部發言人郭嘉昆表示，正如習近平主席在會晤當中指出，中美在地區和國際舞台應該良性互動，當今世界還有很多難題，中國和美國可以共同展現大國擔當，攜手多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事。

2025年10月30日，美國總統特朗普（Donald Trump）在韓國釜山金海國際機場出席亞太經合組織（APEC）峰會期間與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤。(Reuters)

郭嘉昆強調，中國一貫奉行獨立自主的和平外交政策，作為最大的發展中國家、不結盟運動的夥伴、全球南方的一員，中國始終站在廣大發展中國家一邊，將繼續踐行真正的多邊主義，同各國共同維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，恪守聯合國憲章和國際關係的基本準則，推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，為世界注入更多的確定性和穩定性。