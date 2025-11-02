美國物流錯誤送遞包裹　女子打開見「人類殘肢」嚇傻即報警

美國肯塔基州（Kentucky）霍普金斯維爾（Hopkinsville）發生一宗錯誤送遞包裹事件。一名女子在10月29日收到包裹後，誤以為是自己從網上訂購的藥物，未料打開後發現其中竟放有兩條人類手臂與四根人類手指。根據初步調查，今次意外源於物流運輸過程中的一系列失誤，多家公司涉事。



《紐約時報》報道，事主在接到包裹受到驚嚇之餘，立即向警方報案，並在幫助下將意外收到的人類肢體轉交給驗屍官。驗屍官指，這些人類肢體源於四具不同的遺體，本應運送至當地的學校或醫院用於教學，但未透露具體來源，這些遺體已在周四（30日）經由送遞員取走。

2025年6月28日，美國賓夕法尼亞州，圖為一輛速遞貨車駛過，資料圖片非涉案物流公司。（Getty）

根據驗屍官的初步調查，今次事件源於物流運輸過程中的一系列失誤，涉及一家航空公司、一家貨運公司以及一家快遞服務公司。而在運輸過程中，這個裝有人體部位的包裹被錯誤標記和送遞，最終來到原本在網上訂購藥物的事主手中。目前尚不清楚錯誤發生的確切環節，但相關公司將面臨調查。