日本熊患｜調查：近八成登山客感到焦慮　旅行社首接熊出沒咨詢

日本近期出現多宗目擊熊出沒與襲擊事件，引發公眾關注。根據一份針對日本登山者進行的調查顯示，約8成受訪者對於熊出沒事件感到焦慮，並在考慮在登山一事上，採取較此前更為審慎的態度應對。



日本天氣資訊網站Tenki to Kurasu在9月24日至10月14日間，通過線上問答方式對3594人進行調查。調查發現，19.2%受訪者對熊出沒感到非常不安，並開始猶豫是否應該登山，57.8%回答「感到有些不安，會更加謹慎行動」。此外，有52.8%的受訪者在被問及登山計劃是否真的受到影響時表示讚同。

朝日電視台則引述一名日本旅遊團負責人指出，過去旅客詢問的多是海嘯、地震或颱風等自然災害，這是首次接到關於熊的問題。

圖為日本朝日電視台2025年11月1日播出畫面，一家日系大型旅行社倫敦分公司的員工表示，近期收到不少有關日本熊出沒個案的查詢。（網頁截圖）

據報道，一家日系大型旅行公司的倫敦分公司近期因接到相關查詢，甚至有原計畫在東北地區徒步旅行的遊客因擔心熊患而縮短行程至僅一個半小時。

不過旅行公司就強調正採取安全措施應對，例如依需求提供防熊噴霧，寄送至旅客下榻的酒店，以協助防範。

▼日本放送協會拍片預警，遇到熊該怎麼做？▼

+ 7

有網民在讀賣新聞的網上論壇上表示，原本計畫前往某地旅行，但聽說嚴重熊患，因此正在猶豫是否要取消行程。另有網民認為，若行程以戶外活動為主，取消也不失為一個選擇。儘管最終仍需自行決定是否前往，「但熊的傷人事件確實在擴大，這是現實。」