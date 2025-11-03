韓正抵科特威訪問　指四中全會為中科關係發展創機遇

中國國家副主席韓正結束沙特行程，於11月1日至2日轉抵科威特訪問，在科威特城分別會晤科威特埃米爾米沙勒、王儲薩巴赫和首相艾哈邁德。韓正與米沙勒會面時稱，中共二十屆四中全會釋放了中國進一步全面深化改革、擴大高水平對外開放的明確信號，將為中科關係發展創造良好機遇。中方願同科方深化政治互信，落實好兩國元首見證簽署的雙邊合作文件，爭取早日取得實質性進展，推動兩國戰略夥伴關係走深走實。



圖為2025年11月2日，中國國家副主席韓正訪問科威特，與科威特埃米爾米沙勒會面。（新華社圖片）

韓正與薩巴赫舉行會談時稱，明年是中科建交55周年，中方願以此為契機，同科方共同落實好兩國元首達成的重要共識，進一步深化政治互信，加強各領域務實合作，推動雙邊關係再上新台階。中方願同科方加強協作，推動中國和阿拉伯國家、海合會國家集體合作取得更大進展，共同弘揚多邊主義，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展。

會見艾哈邁德時，韓正表示，中科兩國是好朋友、好夥伴。中科合作互補性強、發展潛力大，中方願同科方在互利共贏基礎上，推動雙邊務實合作提質升級，有效推進合作項目落實，助力中科戰略夥伴關係向更高水平邁進。