79歲克林頓鼻貼膠布現身紐約馬拉松　健康問題再惹關注

現年79歲的美國前總統克林頓（Bill Clinton）11月2日現身紐約市馬拉松終點線，為有份參賽的女兒切爾西（Chelsea Clinton）打氣。他的現身吸引了眾人的目光，原因卻是他鼻上貼着一塊明顯的膠布。外界因此引發對其健康狀況的再度關注。



綜合美媒報道，克林頓周日在與切爾西擁抱及歡呼時，精神狀態良好，但他的鼻上貼着的膠布清晰可見；其太太、前國務卿希拉里（Hillary Clinton）當天亦有亮相。

克林頓近20年的身體狀況不時引起關注。2004年，他曾因部分動脈有近100%堵塞，接受過心臟四重繞道手術。翌年，他又因肺塌陷而住院。近年，他的健康狀況再度惹起關注。2021年，他因敗血症而住院；翌年，他又感染了新冠病毒。

克林頓11月2日在與切爾西打氣時，精神狀態良好，但他的鼻上貼着的膠布清晰可見；其太太、前國務卿希拉里（Hillary Clinton）當天亦有亮相。(Getty)

最近一次則發生在今年7月，當時克林頓被拍到在離開一處機場時，身旁有人攜帶着一個疑似為除顫器的醫療設備提袋，這種通常用於治療嚴重心臟病的設備。

去年，克林頓曾為民主黨總統候選人賀錦麗競選站台，一度引起轟動，但他今年以來卻一直保持低調。他只曾在6月出現在紐約政壇，公開祝賀民主黨左翼候選人曼達尼（Zohran Mamdani）贏得市長初選。