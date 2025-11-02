中韓元首會晤為雙邊關係釋放積極信號

10月30日至11月1日，中國國家主席習近平應韓國總統李在明邀請，赴韓國慶州出席亞太經合組織（APEC）第三十二次領導人非正式會議，並對韓國進行國事訪問。此次訪問是習近平主席自2014年以來，時隔11年再次訪韓，也是李在明總統今年6月就任後，中韓兩國元首首次面對面會晤，為雙邊關係釋放積極信號。



近些年，中韓關係因「薩德」反導系統入韓、韓國在中美博弈中的立場搖擺等問題遭遇波折，此次元首會晤標誌着兩國關係正式重啟。會晤背景與國際局勢轉變、與雙邊戰略利益相契合。

尤其是中美關係的階段性緩和減少了韓國在中美之間的「選邊壓力」，為中韓高層對話掃清了外部障礙。同時，李在明政府明確主張「在中美之間構建均衡關係」，走「實用主義」外交路線，為推動中韓關係發展奠定了內部政治基礎。

事實上，無論是出於經貿合作的現實需求，還是基於對地區安全的共同關切，重啟中韓關係均是兩國的理性抉擇。受全球經濟波動影響，中韓雙邊貿易額雖有所下滑，但2024年仍保持3000多億美元規模，中國連續21年穩居韓國最大貿易伙伴國地位，韓國亦是中國第二大貿易伙伴國；

在政治安全領域，儘管韓國的對華政策受制於韓美同盟框架，但雙方在東北亞地區安全與朝鮮半島無核化等議題上仍擁有廣泛共同利益。

2025年11月1日，韓國慶州，圖為李在明與習近平於峰會上握手。（Reuters）

在本次中韓元首會晤中，習近平提出開闢中韓關係新局面的4點建議：一是加強戰略溝通，夯實互信根基；二是深化互利合作，拉緊利益紐帶；三是提升國民感情，促進民心相通；四是密切多邊協作，共促和平發展。這4點建議，為中韓關係發展指明方向，體現中方對中韓關係的高度重視，和推動兩國關係不斷邁上新台階的真誠意願。

李在明表示，雙方要密切高層交往，增進政黨與地方交流，妥善處理分歧；願加強對中國互利合作，維護產供鏈穩定；也願同中國密切人文交流，加強國際和地區事務的溝通和協調，共同促進地區和全球的和平發展。

會談結束後，中韓兩國元首共同見證了雙方在經貿、金融、農業、執法、科技等多個領域合作文本的交換儀式。兩國在深化政治互信、經貿合作與人文交流等問題上的共識，將為中韓關係邁入新階段注入動力。

在韓國慶州舉行的中韓交流晚宴上，主菜部分有韓式炸雞塊、麻辣炒鮑魚、中韓融合餃子與蝦仁點心，展現出兩國風味的碰撞與融合。（韓國總統府）

此次中韓元首會晤不僅標誌着中韓關係將重回正軌，更釋放出雙方致力於地區穩定與共同發展的積極信號。中方提出的4點建議獲得韓方積極響應，中韓高層互動也為APEC框架下的多邊協作提供了示範。

在韓國APEC峰會期間，習近平連續發表重要講話，為亞太合作提出一系列重要倡議和中國主張。在第一階段會議上，習近平主席提出共同維護多邊貿易體制、共同營造開放型區域經濟環境、共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通、共同推進貿易數字化綠色化、共同促進普惠包容發展5點建議，強調要堅持世界貿易組織改革的正確方向，推動國際經貿規則與時俱進。

2025年10月31日，韓國慶州亞太經合組織（APEC）峰會期間，中國國際主席習近平出席韓國總統李在明舉辦的峰會晚宴。（Youtube/ @APEC2025KOREA 直播截圖）

在第二階段會議上，習近平又提出強化數智賦能、堅持綠色低碳、落實普惠共享3點建議，表示中方將推動落實人工智能助力衛生健康、提升女性數字素養等倡議，讓更多合作成果惠及亞太地區人民，為亞太地區的可持續發展貢獻力量。

此外，習近平還在亞太經合組織工商領導人峰會發表了題為《發揮亞太引領作用共促世界發展繁榮》的書面演講，強調帶頭維護和平穩定、實行開放融通、堅持合作共贏、促進普惠包容的亞太發展理念，倡導各方攜手構建亞太共同體。

他表示，中國將持續推進高水平對外開放，為全球商界提供更多發展機遇、良好營商環境、寬廣創新舞台和綠色增長條件。不僅如此，中國正式接棒2026年亞太經合組織工商領導人峰會主辦權，展現中國積極推動亞太合作的堅定決心。

此次APEC峰會期間，中韓成功舉行元首會晤，積極磋商雙邊議題，為穩定雙邊關係注入信心。中國領導人在峰會上提出的一系列重要倡議，為亞太地區的合作與發展注入穩定因素。

2025年10月31日，韓國慶州，國家主席習近平在亞太經合組織（APEC）提出五項建議。（X@SpoxCHN_MaoNing）

儘管中韓關係依然深受全球和地區安全局勢不確定性的困擾，但堅信隨着中韓高層密切的戰略溝通和政治互信的深化，中韓關係必將觸底反彈，邁入新的發展階段；同時，在中國積極倡議和各方攜手合作的共同努力下，亞太地區合作必將行穩致遠。

正如《禮記·中庸》所言：「萬物並育而不相害，道並行而不相悖。」中國以和平共處、互利共贏為準則，推動雙邊關係協調與區域合作並進。在地緣政治緊張與全球增長乏力的背景下，中國通過擴大制度性開放與公共產品供給，為亞太國家維護合作注入信心。

作者：楊延龍、山東大學國際問題研究院專任研究員

