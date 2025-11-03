美國周二迎紐約市維珍尼亞州等3場選舉　屬特朗普第二任期小考

美國紐約市、維珍尼亞州和新澤西州11月4日將舉行市長和州長選舉，外界關注這次特朗普第二任期執政後的首場選舉，特別是民主共和兩黨的得票變化及其對明年中期選舉的影響。根據最新的民調顯示，民主黨左翼的紐約市長候選人曼達尼（Zohran Mamdani） 仍大幅領先對手，大有可能當選，而維珍尼亞州亦有機會改由民主黨當家，新澤西州則選情未明。



紐約市長候選人除了曼達尼外，還有獨立參選的前紐約州長科莫（Andrew Cuomo）和共和黨候選人Curtis Sliwa。34歲的曼達尼在民調領先的幅度近日縮小，但仍以雙位數大幅超前其對手。假如他當選，將成為紐約史上首位穆斯林與第二年輕的市長。

至於維珍尼亞州的選舉，54歲的共和黨億萬富豪候選人兼現任州長楊金（Glenn Youngkin）宣布不連任後，共和黨未見大熱人選參選，將會是現任副州長Winsome Earle-Sears與民主黨前聯邦眾議員Abigail Spanberger二人的對壘。有分析指，鑑於特朗普政府大幅裁減聯邦機構，造成當地約32萬名政府與相關機構僱員面臨生計危機，導致民主黨的支持度暫時領先。

新澤西州則是民主黨的傳統選區，歷屆總統與州長選舉多由民主黨獲得多數選票，現任州長墨菲（Phil Murphy）已連任兩屆，今次選舉將由民主黨聯邦眾議員Mikie Sherrill對共和黨前州眾議員Jack Ciattarelli。現時，當地選民希望候選人確保控制生活成本，換黨上台的聲音高於過往，但兩黨支持度目前相差不多。

有分析指，這3場選舉的結果和得票變化或代表着總統特朗普（Donald Trump）上任9個月後，美國民眾對其政府的一場「小考」，兩黨近日都催促選民提前投票。