日本首相高市早苗冀會金正恩　宣稱：綁架案是我內閣的先要任務

日本首相高市早苗周一（11月3日）出席北韓綁架日本人問題「國民大集會」，她當眾表示，東京正在尋求與朝鮮領導人金正恩會晤。為表達處理此事的決心，她強調將與金正恩「打開天窗講亮話」，力求在任內取得實際新突破。



高市早苗在講話中鄭重承諾：「我將動用一切必要手段解決這個問題，這關乎受害者的生命與我們國家的主權。」她明確表示，「綁架案是我內閣的先要任務」，呼應了歷屆首相對此議題的重視。

這位新首相以延續安倍晉三的保守派外交路線著稱，其對朝政策立場一直備受關注。根據日本官方記錄，目前仍有17名日本公民被確認在1970至1980年代遭朝鮮特工綁架，用於進行日語教育或間諜訓練等用途。儘管2002年10月，時任首相小泉純一郎訪問平壤與已故朝鮮領導人金正日會談後，曾有5名被綁架者獲釋回國，但此後談判陷於停滯。朝鮮方面一直主張綁架問題「已徹底解決」，而日朝兩國至今仍未建立正式外交關係。

分析人士指出，此次峰會提議標誌着日本政府對朝政策的重大轉向，高市早苗政權正嘗試通過首腦直接對話打破持續二十餘年的外交僵局。

2025年10月28日，美國總統特朗普在東京赤坂宮會見被朝鮮綁架的日本公民家屬。（Reuters）

日本政府亦持續尋求關鍵盟友美國的支持。上周，美國總統特朗普（Donald Trump）在訪問東京期間，特別會見了被綁架者的家屬。截至目前，朝鮮方面尚未對高一首相的峰會請求作出公開回應。分析指出，此次邀約能否促成突破性的對話，將是考驗高市內閣外交能力的關鍵一役。