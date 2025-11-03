外交部反駁特朗普指中方秘密核試　促美方恪守暫停核試承諾

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月2日被問到是否將會恢復核試時表示：「我的意思是，我們將像其他國家一樣進行核武試驗，俄羅斯在進行核試，中國也在進行核試，但他們都避而不談。」外交部3日回應指，中國始終堅持走和平發展道路，恪守「暫停核試驗」的承諾，希望美方切實遵守《全面禁止核試驗條約》義務和「暫停核試驗」承諾。



特朗普接受六十分鐘時事雜誌時被問到，「你是說，時隔30多年，美國終於要開始進行核武試驗了？」

2025年10月29日，韓國慶州，美國總統特朗普（Donald Trump）出席2025年亞太經濟合作組織（APEC）行政總裁峰會時舉起拳頭。（Reuters）

特朗普指：「俄羅斯在核試，中國也在核試，但他們對此三緘其口。」

外交部發言人毛寧在例行記者會就相關問題回應時指，作為安理會常任理事國和負責任的核武器國家，中國始終堅持走和平發展道路，奉行不首先使用核武器政策，堅持自衛防禦核戰略，恪守「暫停核試驗」的承諾。

毛寧強調：「我們願意同各方一道，共同維護《全面禁止核試驗條約》的權威，維護國際核裁軍和核不擴散體系。」

2025年11月3日，外交部發言人毛寧主持例行記者會。（外交部網站）。

毛寧又希望美方切實遵守《全面禁止核試驗條約》義務和「暫停核試驗」承諾，以實際行動維護國際核裁軍和核不擴散體系，維護全球戰略平衡與穩定。