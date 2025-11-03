特朗普：美國與中國合作可以變得更強大｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月2日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）60分鐘時事雜誌（60 Minutes）專訪。當被問到中國對美國的威脅有多大時，特朗普表示，中美現時相處得很好，他認為透過與中國合作，而不僅僅是擊敗他們，美國可以變得更強大、更優秀、更優秀。



特朗普受訪時表示與中國合作，能夠讓美國變得更強大：

主持人奧唐納（Norah O'Donnell）提到特朗普上周與中方達成為期一年的貿易協議，同時提及中國總是採取長遠策略，思考問題以百年為時間單位。

特朗普強調美國也是採取長遠策略思維。

當奧唐納問到中國對美國的威脅有多大時，特朗普表示：「和其他人一樣，我們對他們來說也是一種威脅。許多妳剛才提到的事情，我們也對他們這樣做。」

特朗普強調：「這是一個競爭非常激烈的世界，尤其是在中美關係上。我們一直在關注他們，他們也一直在關注我們。中美現時相處得很好，我認為透過與中國合作，而不僅僅是擊敗他們，美國可以變得更強大、更優秀、更優秀。」