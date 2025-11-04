紐約市長選舉｜特朗普籲「含淚投票」　棄投共和黨改挺獨立候選人

美國紐約市長選舉即將於11月4日登場，民主黨左翼候選人曼達尼（Zohran Mamdani）聲勢大幅領先。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3日在社交媒體發文呼籲選民「含淚投票」，支持民調第二高的前紐約州長、獨立候選人科莫（Andrew Cuomo）而非同屬共和黨的候選人Curtis Sliwa。



美國全國廣播公司（NBC）3日報道，特朗普當日社交媒體Truth Social發文，將自稱為民主社會主義者的曼達尼形容為「共產主義者」，並批評後者倘當選將使紐約市徹底陷入經濟和社會災難。

2025年10月16日，美國紐約， 民主黨左翼候選人曼達尼（Zohran Mamdani，右）、無黨籍候選人、前紐約州長科莫（Andrew Cuomo，左）與共和黨候選人Curtis Sliwa10月16日進行紐約市長選舉前的首場辯論。（Reuters）

特朗普強調：「我們還必須記住—投票給Curtis Sliwa就等於投票給曼達尼。無論你個人是否喜歡科莫，你都別無選擇。你必須投票給他。」

特朗普在貼文中威脅，倘曼達尼當選，他極不可能再向紐約市投入聯邦資金。前者2日受訪時已曾表示：「作為總統，我很難給紐約很多錢。如果紐約由一個共產主義者管理，你送去的錢只會白白浪費。」

2025年8月1日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國馬里蘭州登上空軍一號時，作出舉起右手的動作。（Reuters）

報道引薩福克大學（Suffolk University）最近的一項民調顯示，曼達尼以44%的支持率領先，科莫落後其約10%，而Curtis Sliwa的支持率僅有11%。