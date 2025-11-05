切尼離世｜小布殊表悼念　讚「同代人中最傑出公僕」

美國前副總統切尼（Dick Cheney）周二（11月4日）因肺炎及心血管疾病併發症去世，終年84歲。切尼是在小布殊（George W. Bush）政府擔任副總統。小布殊發表聲明，深切悼念這位與他共事八年的搭檔，同時讚他為「同代人中最傑出公僕」。



小布殊周二在聲明中讚揚切尼是一名「正直、可敬的人」，形容切尼的逝世為「國家的損失」。他稱：「歷史將銘記他是同代人中最傑出的公僕之一」。他也肯定切尼以「正直品格、卓越才智與認真負責的態度」對待每一個職位。他強調，切尼的服務為美國「增添榮光」。

2006年3月28日，美國小布殊（George W. Bush，左）在華盛頓白宮玫瑰園發表演說前，副總統切尼（Dick Cheney，右）及其他內閣成員陪同在側。（Getty）

回顧切尼豐富的從政經歷，小布殊指，切尼曾贏得5名總統的信任。他還透露2000年選擇切尼作為競選搭檔的過程，期間他意識到切尼正是最合適的人選，並對此表示「至今仍心懷感激」。

小布殊特別提到，在任期內面臨重大挑戰時，切尼是白宮中「沉穩堅定的力量」，感謝他始終提供「坦誠直率的建議」並「竭盡所能」。