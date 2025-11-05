切尼離世｜特朗普尚未發表聲明　白宮降半旗

美國前副總統切尼（Dick Cheney）周二（11月4日）因肺炎及心血管疾病併發症去世，終年84歲。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）尚未發表公開慰問聲明，不過白宮有降半旗，稱這是因為法律規定。



美國前副總統切尼（Dick Cheney）2025年11月4日因肺炎及心血管疾病併發症去世後，白宮降半旗。（Reuters）

特朗普過去多次抨擊切尼為「戰爭販子」，並與切尼的女兒利茲切尼（Liz Cheney）發生爭執。切尼與利茲切尼在上次總統選舉中均支持特朗普的競爭對手賀錦麗。

當被問及白宮是否以任何方式參與喪禮安排，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）表示：「我不認為白宮參與這項計劃，或者至少他們還沒有着手進行這項計劃。我知道總統已知曉前副總統去世的消息，而且正如你所看到的，根據法律規定，國旗已降半旗致哀。」

美國國旗法規定，在前副總統去世後，「從去世之日起至下葬之日止」，美國國旗必須降半旗。