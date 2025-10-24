碧咸婚外情｜Victoria登節目罕談老公偷食女助理：那場該死的風暴

英國時尚女王維多利亞碧咸（Victoria Beckham）近日上《Call Her Daddy》節目，罕見被問到丈夫大衛碧咸（David Beckham）與前助理雷貝嘉路斯（Rebecca Loos）的婚外情風波。



面對主持人提問，她並未迴避，反而淡定回應：

我們經歷了太多風雨，但始終站在一起。

維多利亞碧咸首度談老公外遇的心情。（Instagram@victoriabeckham）

她回憶道：「最近我們剛慶祝結婚26周年，當年很多人說我們撐不過去，但我們做到了。」維多利亞強調，兩人一路互相扶持：「就是一起撐過那場該死的風暴。」

碧咸在2023年Netflix紀錄片《碧咸》（Beckham）揭露自己的婚外情，碧咸當時表示事件帶來的「痛苦與噁心感」，卻未明確承認或否認，使外界再度掀起討論。

雷貝嘉事後受訪時直言，碧咸在紀錄片中「假裝自己是受害者」，還批評他「沒有誠實面對」。她說：

是的，那些報導很可怕，但都是真的。既然要提起，就該坦白說那不是我最光榮的時刻。

碧咸（IG@davidbeckham）

紀錄片導演費雪史帝夫（Fisher Stevens）則出面澄清：「他（碧咸）有坦白。」並表示他和老婆當年能撐過那段動盪，是「碧咸家族韌性的最佳證明」。如今，維多利亞選擇放下過去，把重心放在家庭與時尚事業上。她說：

我們經歷過的那些，讓我更知道自己是誰，也知道我們能一起走多遠。

