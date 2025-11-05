紐時：特朗普政府制定多項對委內瑞拉軍事行動　包括打擊軍事設施

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近期連連打擊委內瑞拉船隻，聲稱船上非法運載毒品。《紐約時報》11月4日引述多名美國官員報道，特朗普政府已制定一系列針對委內瑞拉政府的軍事行動方案，包括攻擊對方軍事設施，以及指控委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）政權非法，並派遣美軍對他執行「斬首行動」。



報道指，這份由特朗普政府擬議的對委內瑞拉的軍事行動方案大致上分為三個部份的行動，第一部份涉及直接空襲委內瑞拉對軍事設施，旨在摧毀馬杜羅政府的軍事力量支持。

第二部份則是派遣美軍的三角洲部隊（Delta force）或海豹突擊隊（Seal Team 6）進入委內瑞拉，並嘗試生擒或處決馬杜羅。不過假如要實施這部份行動，預料美國將在行動前指控馬杜羅為毒品集團的首腦，或稱他並非合法國家領袖，讓美國由司法基礎派兵到委內瑞拉。

而在行動方案的第三部份，則是出動美國的反恐部隊，奪取委內瑞拉領空及部分油田、基建控制權。不過報道指，特朗普對於會令美軍陷入危險境地的計劃，仍有所猶豫，相信他在航空母艦福特號本月中由地中海轉抵加勒比海前不會作出實際的決定。

2025年10月30日，在美國與委內瑞拉局勢緊張之際，圖為美國軍艦從加勒比海國家千里達和多巴哥（Trinidad and Tobago）附近港口中駛出。（Reuters）

不過有關行動仍處於草案階段，特朗普日前接受哥倫比亞廣播公司（CBS）60分鐘時事雜誌（60 Minutes）專訪時也否認會對委內瑞拉開戰，不過他強調對方「對待美國的態度非常差，不僅是在毒品方面（but they’ve been treating us very badly, not only on drugs）」，他也補充，指自己認為馬杜羅政權存在是「時日無多（were numbered）」。

白宮副發言人凱利（Anna Kelly）則強調，特朗普明確表明馬杜羅應停止運送毒品到美國，華府會持續打擊販毒恐怖分子。