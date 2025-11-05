比亞迪進駐日本電商平台樂天市場　成為首家「網上賣車」廠商

中國電動車品牌比亞迪（BYD）在11月4日進駐由日本樂天集團（Rakuten Group）運營的電商平台「樂天市場」，成為自平台創立以來，首家在樂天市場進行銷售的汽車廠商。比亞迪還聯合平台一併推出限時積分活動，旨在借此打響知名度，吸引更多顧客。



綜合日媒報道，在比亞迪與樂天市場合作下，初期共有「海獅07」、「海豹」、「海豚」、「ATTO 3」共4款車型在網上共買家選購，這4款車型也在比亞迪線下門店銷售。此外計劃在今年12月推出的插電式混合動力車（PHV）「海獅06」後續也將加入網上平台銷售。

根據比亞迪在樂天市場的網站介紹，買家在樂天市場中購買電動車需要經過7個步驟，其中買家可在網上選擇車輛的型號、顏色等。

2025年11月4日，中國電動車品牌比亞迪進駐日本電商平台「樂天市場」，圖為比亞迪在平台上銷售的4款車型。（樂天市場）

而比亞迪在日本的經銷商將在買家提交購買申請後，再致電聯絡確認細節，再由門店負責跟進如洽談、簽約到交車的一系列程序。支付購車金額的方式也交由經銷商另行通知，買家也不用在網上選購車輛後，立即支付車款。