比亞迪進駐日本電商平台樂天市場 成為首家「網上賣車」廠商
撰文：官祿倡
出版：更新：
中國電動車品牌比亞迪（BYD）在11月4日進駐由日本樂天集團（Rakuten Group）運營的電商平台「樂天市場」，成為自平台創立以來，首家在樂天市場進行銷售的汽車廠商。比亞迪還聯合平台一併推出限時積分活動，旨在借此打響知名度，吸引更多顧客。
綜合日媒報道，在比亞迪與樂天市場合作下，初期共有「海獅07」、「海豹」、「海豚」、「ATTO 3」共4款車型在網上共買家選購，這4款車型也在比亞迪線下門店銷售。此外計劃在今年12月推出的插電式混合動力車（PHV）「海獅06」後續也將加入網上平台銷售。
根據比亞迪在樂天市場的網站介紹，買家在樂天市場中購買電動車需要經過7個步驟，其中買家可在網上選擇車輛的型號、顏色等。
而比亞迪在日本的經銷商將在買家提交購買申請後，再致電聯絡確認細節，再由門店負責跟進如洽談、簽約到交車的一系列程序。支付購車金額的方式也交由經銷商另行通知，買家也不用在網上選購車輛後，立即支付車款。
比亞迪9月英國銷量暴升880% 成最大海外市場Cybertruck加州致命車禍 死者家屬提告：車門存缺陷致無法逃生德國汽車業壓力增掀裁員潮 采埃孚裁撤電動部門7600人日媒：日產凍結美國電動車生產計劃 以生產混合動力版XTERRA