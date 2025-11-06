普京向2款核動力武器研發人員授勳 稱海燕導彈射程超越所有系統
撰文：張涵語
俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）11月4日向海燕（Burevestnik）巡航飛彈和波塞冬（Poseidon）水下魚雷的研發人員頒發國家獎章。普京表示，這兩種核動力、可攜帶核彈頭的武器，對俄羅斯乃至整個21世紀都具有歷史意義。
美媒報道，普京在演講中讚揚俄羅斯的國防技術水平，他說：「就射程而言，海燕巡航導彈已經超越世界上所有已知的導彈系統。」
普京亦表示，俄羅斯已經開始大量生產另一種可攜帶核彈頭的導彈Oreshnik。 2024年11月，俄軍曾動用這款高超音速導彈襲擊烏克蘭第聶伯羅地區（Dnipro）——此舉創下中程彈道導彈首次投入實戰的歷史紀錄。
美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）11月4日發布的一份報告稱：「反覆強調武器的遠程射程和突破任何導彈防禦系統的能力，也表明其目標可能是美國，而不是地區對手，俄羅斯可以用成本更低、射程更短的系統來打擊。」
普京則在周二的演講中稱，俄羅斯「沒有威脅任何人。俄羅斯和其他所有核大國一樣，正在發展核潛力及其戰略潛力。我們現在談論的一切，都是很久以前就宣布過的工作。」