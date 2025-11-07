對華態度大轉彎？　特朗普很快會被中美關係的複雜性擊倒

近來美國總統特朗普（Donald Trump）對華表態極盡友好。從暢談中國國家主席習近平是他的好朋友，是受人尊敬的偉大領導人，到稱與中國保持良好的關係符合美國的利益，與中國合作可以讓美國變得更好，一連串的訊息疊加着實是讓人意向不到的。

美國對華立場根本性的轉變開始於特朗普，彼時2017年特朗普上台吹響了對華強硬的號角，對華貿易戰讓整個美國政治走向了比拼對華強硬的道路。過去七八年，對華強硬是四分五裂的美國政治中唯一的共識。

從特朗普第一任期到拜登（Joe Biden）政府，從貿易戰到科技戰晶片戰，美國的對華圍堵打壓門檻水漲船高。可以說自從特朗普政府開始，中國成為了美國最重要的戰略競爭對手。

特朗普日前在白宮談到習特會，他被中國官員對習近平的尊重驚到，說：「我從未見過在生命中如此害怕的一班男人。」(Reuters)

但是現如今第二任期，特朗普竟然提出了與中國倡導的互利共贏不謀而合的說法。美國要和最大的競爭對手保持良好的關係是什麼意思呢？打壓中國不重要了嗎？

在中美貿易休戰一年這個檔口，特朗普說出中美領導人會晤是中美G2會晤這樣的話，是對中國態度的重大轉變。

對華關稅大棒已經逐漸失去威力，特朗普不再將中國劃為可以輕易動用大棒威嚇的國家了。中國要求和美國平等相待，和平共處。這一點特朗普是認了的。中美激烈交鋒這幾年，中國取得的最大進展就是讓美國願意平視中國，認識到應該平等對待中國。

特朗普是一個嗅覺敏鋭的商人，他的判斷一般而言不會有偏差，問題是他的判斷能夠順利施展嗎？

特朗普在釜山「習特會」前以「G2」稱呼中美。（Truth Social截圖）

特朗普能從2017年開始將對華鬥爭的調子吹到如此之高，能夠從現在開始將對華合作的調子重拾起來嗎？

特朗普開啟對華鬥爭的道路之後，現如今急剎車，這行得通嗎？

本次中美元首會晤，特朗普原本準備將英偉達最先進的Blackwell晶片賣給中國，但在國務卿魯比奧（Marco Rubio）、貿易代表格里爾（Jamieson Greer）和商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）等人的一致反對下，最終未能成行。會後，特朗普高度評價會談「積極」和「富有建設性」，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）卻突然拋出「中國是不可靠的夥伴」的論調。特朗普的彎轉得過大，恐怕連特朗普內閣的成員也很難很快跟得上。

特朗普提出中美G2之後，拜登政府時期的美國前駐華大使伯恩斯公開表示反對，說「我們為什麼要告訴中國人：這是你們的勢力範圍，我們不會打擾你們」，言下之意根本不認為中國有資格和美國平起平坐。

2025年10月30日，習近平與特朗普會晤，期間特朗普向習近平及其他中方人員出示卡紙，中方人員之後都笑出來（白宮網站）

在不少美國人的眼中，貿易戰晶片戰沒錯，錯在特朗普胡亂出牌，用全面對等關稅全面開火，陷入孤立無援的被動。伯恩斯就是這一類人的代表。特朗普的對華示好很快就會被民主黨攻擊為對華失敗和軟弱。他們沒有經歷和中國打交道的失敗，寧願相信這是特朗普的失敗，也不願意承認美國在打壓中國時力有不逮。

特朗普從旗幟鮮明的對華強硬派，變為如今會議室裏對華聲音最温和的人，如果沒有他，中美很難說會達成關稅戰暫停共識。問題是這種短暫休兵如何長久維持？

下一次中美矛盾再次激化，可能不會是特朗普的主意，但必然和特朗普內閣成員的主張分不開，和美國政治大勢的倒逼分不開。

正如特朗普的對華鬥爭動員，進過數年醖釀沒有一步到位，特朗普希望和中國合作的主張，也不會很快就被廣泛接受。特朗普很難說可以完全駕馭特朗普時代的美國對華基調。

對華強硬是特朗普，對華態度轉變也是特朗普。特朗普很快就會認識到中美關係的複雜性，中美關係大船的掉頭恐怕不會那麼容易，不是他說怎麼樣就怎麼樣的。