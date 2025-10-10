馬耳他5貓慘遭殘忍虐殺　日本男子被捕　稱「貓就像貪錢的女人」

一名日本男子前往馬耳他的東北部斯利馬（Sliema）小鎮工作，因對貓咪產生厭惡情緒，竟連續肢解並虐殺5隻流浪貓。



該男子被逮後出庭坦承犯行，卻以「貓咪就像追逐金錢的女人」為由辯解，檢方指控其虐殺動物及襲警，向法院求判2年，預計14日將宣判。

馬耳他因島上生活著大量流浪貓，素有「貓咪樂園」美譽。（for-good.net）

馬耳他7月起接連出現流浪貓遭虐殺事件

根據日媒《產經新聞》報道，馬耳他因島上生活著大量流浪貓，素有「貓咪樂園」美譽，然而今年7月起斯利馬小鎮卻接連出現5隻流浪貓遭虐殺事件，當地居民查看監視器，發現疑犯被拍下將貓咪舉起往地面重摔的畫面，馬耳他動物保護組織表示，部分貓隻的身體殘缺，有的尾巴被切斷，有的舌頭斷裂。

警方迅速逮捕日男並查獲犯案證物

警方收到通報後迅速展開調查，於8月鎖定並逮捕一名正在以食物引誘貓咪的31歲日籍男子，該男子起初拒絕配合，甚至動手打傷警員，最終仍遭制服拘，隨後警方在其住處查獲犯案時所穿衣物及手套，與監視器畫面相符，確認其身份。

兇嫌極度厭貓 更辯稱「貓咪就像追逐金錢的女人」

該名日籍男子在出庭時坦承虐殺、折磨貓咪，檢方透露，男子在偵訊時極度厭惡貓咪的態度，更聲稱：

貓咪就像追逐金錢的女人，如果不餵牠們，牠們就不會讓你撫摸牠們。

檢方指控日籍男子犯下虐殺動物及襲警罪，並向法院求處2年有期徒刑，男子的辯護律師則極力爭取緩刑，法院預計將於14日宣判。

