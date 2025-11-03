11月打風｜颱風海鷗周三入南海不影響本港　另一氣旋將逼近菲律賓

【1打風／天文台／HKO／明天的天氣／颱風／移動路徑】位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋「海鷗」（Kalmaegi，朝鮮提供名稱）今早（3日）11時增強為颱風，將向西橫過菲律賓中部，周三（5日）進人南中國海中南部，趨向越南中部，，將增強為強颱風，天文台料不會進入本港800公里範圍內，與本港保持相距1,000公里以上。



在西北太平洋關島一帶，再有低壓區形成中，料將會向西北移動，靠近台灣與菲律賓以東海域。傳統電腦及AI人工智能預報系統今日更新預測，多數料不會進入南中國海，或只會在本港以東700至800公里擦過，後轉向北移動，趨向日本以南海域，或掠過台灣南部並消散。內地中央氣象台今日也修改預報，稱「影響我國的可能性較低」，有別於昨日（2日)稱可能影響南海海域及華南沿海地區。



天文台預測熱帶氣旋「海鷗」將逐漸增強強颱風級別，不過料11月6日最近香港時，相距也達1,000公里。（天文台圖片）

天文台11月3日上午11時更新熱帶氣旋海鷗的預測位置和強度預測。（天文台圖片）

天文台料海鷗周三達強颱風級別 周四至周五登陸越南中南部

天文台表示，颱風海鷗正午12時，集結在馬尼拉之東南偏東約880公里／香港之東南約1950公里，預料向西移動，時速約25公里，移向菲律賓中南部。

海鷗今早11時中心附近最高持續風速每小時120公里，天文台預測移動路徑圖顯示，海鷗將續向西移動，今明橫過菲律賓中南部，周三（5日）早上以颱風級別進入向中國海中南部，中心風力達到每小時145公里。其後向西北移動，周四（6日）增強至強颱風，中心風力再上升至時速165公里，周四至周五（7日）「立冬」登陸越南中南部。

根據各個預測，海鷗不會進入本港800公里範圍，根據天文台的預測，周四（6日）最近香港，料在本港以南約1,000公里掠過。

中央氣象台：西北太平洋另一熱帶氣旋「影響我國的可能性較低」

中央氣象台預計本周後期西北太平洋面上將另有一個熱帶氣旋生成，今日的預測已不見「可能影響我國南海海域及華南沿海地區」，改為「影響我國的可能性較低」。

西北太平洋有強對流現象，該低壓系統今現形。「全球集合預報系統」的預測移動路徑圖可見，其大致向西北移動，靠近菲律賓以東海域，料會轉向北移動，但何時何處轉彎暫有分歧。

11月3日的衞星圖顯示，西北太平洋有強對流現象，一個低壓系統會現形。（Tropical Tidbits圖片）

「全球集合預報系統」 (GEFS）11月3日的預測移動路徑圖顯示，一個低壓系統會已在西北太平洋現形，將向西北移動，靠近菲律賓以東海域。（Tropical Tidbits圖片）

ECMWF、歐中AIFS和風烏預報在菲律賓以東海域轉為向北移動

在天文台地球天氣網頁圖片可見，傳統電腦預報歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）、以及AI人工智能預報系統「歐中AIFS」和「風烏」都料該熱帶氣旋會在菲律賓以東海域轉為向北移動，趨向沖繩以東至日本以南海域，不會進入南中國海。

西北太平洋面上本周將另有一個熱帶氣旋生成，下周靠近菲律賓以東海域。傳統電腦預報歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）11月3日的預測顯示，該熱帶氣旋不會進入南中國海，而會在菲律賓以東海域轉為向北移動。圖為預測11月13日下午14:00情況。(天文台地球天氣網頁圖片)

西北太平洋面上本周將另有一個熱帶氣旋生成，下周靠近菲律賓以東海域。AI人工智能預報系統「歐中AIFS」11月3日的預測顯示，該熱帶氣旋不會進入南中國海，而會在菲律賓以東海域轉為向北移動。圖為預測11月12日下午14:00情況。(天文台地球天氣網頁圖片)

西北太平洋面上本周將另有一個熱帶氣旋生成，下周靠近菲律賓以東海域。AI人工智能預報系統「風烏」11月3日的預測顯示，該熱帶氣旋不會進入南中國海，而會在菲律賓以東海域轉為向北移動。圖為預測11月12日下午14:00情況。(天文台地球天氣網頁圖片)

AI伏羲及盤古料在本港以東800公里才轉向北移動

AI人工智能預報系統「 伏羲」則預測該熱帶氣旋不會進入南中國海，只會在香港以東約800公里轉為向北移動；AI人「盤古」則料該熱帶氣旋會進入南中國海東北部，在香港以東約700公里轉為向北移向台灣南部並消散。

西北太平洋面上本周將另有一個熱帶氣旋生成，下周靠近菲律賓以東海域。AI人工智能預報系統「 伏羲」11月3日的預測顯示，該熱帶氣旋不會進入南中國海，而會在香港以東約800公里轉為向北移動。圖為預測11月11日下午14:00情況。(天文台地球天氣網頁圖片)

西北太平洋面上本周將另有一個熱帶氣旋生成，下周靠近菲律賓以東海域。AI人工智能預報系統「盤古」11月3日的預測顯示，該熱帶氣旋會進入南中國海東北部，在香港以東約700公里轉為向北移向台灣南部並消散。圖為預測11月11日下午14:00情況。(天文台地球天氣網頁圖片)

西北太平洋面上本周將另有一個熱帶氣旋生成，下周靠近菲律賓以東海域。AI人工智能預報系統「盤古」11月3日的預測顯示，該熱帶氣旋會進入南中國海東北部，在香港以東約700公里轉為向北移向台灣南部並消散。圖為預測11月12日凌晨02:00情況。(天文台地球天氣網頁圖片)

明天的天氣：多雲有一兩陣雨 市區氣溫最低21度

東北季候風會在未來一兩日為華南沿岸帶來稍涼的天氣，而一道雲帶會在明日為該區帶來幾陣雨。受季候風補充影響，接近周末廣東沿岸風勢頗大，同時另一道廣闊雲帶會覆蓋該區及南海北部。預料受高空反氣旋影響，周末期間沿岸地區天色好轉。

九天天氣預報顯示，預測明日(4日）吹東至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級；多雲，有一兩陣雨，天氣稍涼，市區氣溫介乎21至24度。周三（5日）吹東北風4級，離岸間中5級，部分時間有陽光，市區氣溫介乎21至26度。

周五「立冬」不凍 氣溫介乎24至27度

天文台預測周四（6日）及周五（7日)「立冬」吹東至東北風4至5級，離岸及高地間中6級。周四大致多雲，日間短暫時間有陽光，稍後有一兩陣微雨，周五大致多雲，有一兩陣微雨，市區氣溫介乎24至27度。

天文台11月3日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日部分日子風力較大。（天文台圖片）

天文台預測周末天氣良好，周六（8日）吹東風4級，初時間中5級，部分時間有陽光；周日（9日)吹東至東北風3級，大致天晴。下周一至三（10至12日)吹北至東北風4級至5級，部分時間有陽光，氣溫稍回落。