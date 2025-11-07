Shein遭法國暫停線上業務　中國：一貫要求企業依法依規營運

法國消費者權益保護機構指，近期發現Shein平台出售外形「酷似兒童的性玩偶」。法國政府11月5日表示，將暫停Shein的線上平台，直到該公司證明其內容符合法國法律。對此，中國外交部發言人毛寧11月7日（周五）舉行例行記者會時表示，中國政府一貫要求企業依法依規營運。



在中國外交部記者會上，路透社記者周五就法國禁止Shein在該國線上業務運營一事提問。

毛寧回應指，具體問題建議向中方的主管部門了解，作為原則，中國政府一貫要求企業依法依規運營，履行社會責任。

她稱「當然，我們也希望有關方面能夠奉行市場經濟的原則，為各國企業提供一個公平公正和透明的營商環境。」

2025年11月5日，中國快時尚電商品牌Shein入駐位於巴黎瑪萊區的BHV百貨公司。法國警方在現場維持秩序，人們排隊等候入場。（Reuters）

路透社報道，巴黎檢察官辦公室周二表示，正在對線上零售平台Shein、Temu、AliExpress、Wish展開調查，原因是這些平台涉嫌傳播包括兒童色情內容在內的訊息。