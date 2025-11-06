日本熊災｜黑熊「逛」秋田美術館　現身5分鐘後途人即放狗經過

日本今年頻繁傳出熊出沒與襲擊事件，2025年已造成至少12人喪生。11月5日上午，在熊害多發的秋田縣，仙北市角館町一間美術館的閉路電視影到一隻黑熊的身影，警方已呼籲居民與遊客提高警覺。



據《ABS秋田放送》報道，根據仙北警察署的調查，當日上午8時左右，一名50多歲男子查看位於角館町山根町「大村美術館」的閉路電視畫面時，發現其中影下一隻熊的身影。畫面顯示，這隻熊於當天上午6時左右出現在美術館院內，體長約1.2米。

事發地點位於日本秋田縣仙北市角館町地區。（Google Maps截圖）

秋田美術館驚現野熊：

事發地距離著名的「武家屋敷通」（秋田的賞櫻勝地之一）也相當近。美術館的這名男子表示：

熊出現約5分鐘後，就有一名牽狗散步的人經過。如果正面遇上，後果不堪設想。希望附近居民及前來觀光的遊客都能多加注意安全。

日本自衛隊與秋田縣簽署協議 協助應對熊災

秋田縣頻頻傳出熊襲人的事件，4日一名77歲老翁在秋田市送報紙時，被體長1米的熊攻擊而受傷，使秋田縣被熊攻擊致傷的人攀升到60人。本月3日，湯澤市有名79歲老翁陳屍樹林，研判是被熊攻擊，使秋田縣內被熊攻擊的死亡人數累計4人。

由於事件接連傳來，日本陸上自衛隊5日與秋田縣政府簽約，派遣部隊至秋田，協助運輸箱型捕獸籠等，提供捕熊作業的支援。

戶外遇到熊怎麼辦？

對於遇到熊要如何自保，日本政府與傳媒都有不少提示。如果熊在遠方，只需要安靜後退與熊拉開距離，勿發出聲音或投擲物品，也應避免快步逃跑。若熊主動出擊，且未攜帶防熊噴霧，則應俯趴在地，用雙手保護脖子後方，保護頭部與頸部。熊的攻擊多半只是一擊，之後往往會遠離。

即使攜帶防熊噴霧，也不能掉以輕心，因為人在遭熊襲擊時往往會因緊張而難以正確操作。必須等到熊進入有效射程，並準確噴向牠的面部，才能發揮效果。

