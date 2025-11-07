日本熊災｜熊出沒民眾草木皆兵　宮城警方接報後只發現肥貓一隻

日本熊出沒事件持續，引發民眾擔憂，就連東京首都圈也發現熊蹤，讓不少民眾人心惶惶，處於高度警戒狀態。位於宮城縣中部沿海地區的多賀城市，當地警方11月5日接獲民眾通報，聲稱某處橋樑附近出現疑似熊蹤，警方不敢大意，立即派員調查，最終卻從閉路電視的影像發現「熊」的真身，當場哭笑不得。



多賀城市周三下午在官方所有社群平台帳號最發布一篇公告，內文提到周二晚上，有當地民眾向警方通報，在鶴丘谷1丁目地區（笠神新橋附近），目擊到一隻外型疑似熊的動物。

多賀城市周三下午在官方所有社群平台帳號最發布一篇公告，內文提到周二晚上，有當地民眾向警方通報，在鶴丘谷1丁目地區（笠神新橋附近），目擊到一隻外型疑似熊的動物。（新聞截圖）

警方接報後趕緊出動，並且開始通知附近行人和車輛進行疏散。不過，找了半天也找不到熊蹤，後來從閉路電視的影像確認民眾當時看到的動物並非野熊，而只是一隻體型較大的黑色肥貓。

從閉路電視的影像可見，「疑似熊的生物」氣勢如虹的走下樓梯，乍看之下的確有點像一隻幼熊，但仔細一看，其實不難看出就是一隻體型較大的貓咪。

這篇公告吸引超過1000多萬人朝聖，事後有日媒發布從警方手中獲得監視器畫面，讓網友們一看全笑翻，「還以為終於有人看到龍貓了」、「謹慎總比不謹慎好，還好是隻貓」、「非常時期，大家都捕風捉影」、「牠是貓界的巨型相撲選手嗎？」

雖然今次只是虛驚一場，但日本警方繼續呼籲，「如果看到被認為是熊的動物，因為有危險性，所以請不要猶豫報警」。