新加坡兩名牌大學曾與太子集團合作　詐騙曝光後校方終撇清關係

柬埔寨太子集團遭美國指控詐騙集團及予以制裁，去年曾經安排學生前往柬埔寨參觀太子集團總部及進行學習的新加坡國立大學（National University of Singapore，NUS）以及南洋理工大學（Nanyang Technological University，NTU）11月9日回應新加坡傳媒表示，目前已沒有與太子集團及其子公司有合作關係。



聯合早報報道，新加坡國立大學學生去年曾參觀太子集團位於柬埔寨首都金邊的總部，南洋理工大學則在2022年至2024年與該集團合作，安排學生到柬埔寨進行學習項目。

NUS大學發言人指，2024年2月，30名該校學生通過「全球行業洞察」（Global Industry Insights）項目，到柬埔寨參與為期一週的企業之旅，目的是瞭解亞洲的新興經濟體，這名發言人說，「太子集團是學生走訪的數家企業的其中一家。我們不準備與這家公司進一步聯絡。」

新加坡國立大學(NUS)醫學院是最歷史悠久的醫學院。（NUS網頁截圖）

NTU發言人則表示，目前並沒有和太子集團及其子公司合作。報導表示，「2022年和2023年，太子集團是NTU為期三週海外學習項目『南大巔峰亞細安』（NTU PEAK ASEAN）的企業夥伴之一，這是一個讓學生與企業合作，以解決實際業務挑戰的項目。2024年，太子基金會，也就是太子集團屬下的慈善機構，也參與同樣的學習項目。」發言人強調，校方不曾收到太子集團及其子公司的捐款。

記者翻查太子集團的網站，顯示集團曾於去年接待一班新加坡國立大學學生，參觀其柬埔寨總部。集團稱，學生透過此行了解集團的重大房地產項目，「太子集團與新加坡國立大學的合作，彰顯了教育學府與商業機構對培養未來領袖所發揮的協同效應。」

早前有報道指，陳志與太子集團被指與全球128家公司有聯絡，其中17家設在新加坡。