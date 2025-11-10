回應高市早苗涉台言論　外交部：促日方立即停止干涉中國內政

日本首相高市早苗11月7日在國會表示，如果中國向台灣出動軍艦並使用武力，可能會構成對日本構成「存亡危機事態」。根據日本法律，如發生被認定為威脅日本生死存亡的「存亡危機事態」，自衛隊將可以行使集體自衛權。此番言論一出，引發中方強烈反彈。外交部10日（周一）表示，高市早苗公然發表涉台錯誤言論，暗示武力介入台海可能性，粗暴干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則。中方敦促日方立即停止干涉中國內政、停止挑釁越線，不要在錯誤的道路上越走越遠。



外交部發言人林劍表示，日本領導人日前在國會公然發表涉台錯誤言論，暗示武力介入台海可能性，粗暴干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則、中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，同日本政府迄今所作的政治承諾嚴重不符，性質和影響極其惡劣。中方對此強烈不滿、堅決反對，已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。

2025年10月21日，日本東京，新任首相高市早苗在首相官邸舉行的記者會上致詞。（Reuters）

林劍強調，台灣是中國的台灣，以何種方式解決台灣問題、實現國家統一，純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。日方領導人有關言論，到底想向「台獨」勢力發出何種信號？是否企圖挑戰中方核心利益、阻撓中國統一大業？究竟想把中日關係引向何方？

林劍指出，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。日本曾對台灣實行殖民統治，犯下罄竹難書的罪行。日本當政者妄圖介入台海事務，既是對國際正義的踐踏、對戰後國際秩序的挑釁，也是對中日關係的嚴重破壞。

2025年10月16日，外交部發言人林劍主持例行記者會。（外交部網站）

林劍強調，中國終將統一，也必將統一！中國人民有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力，堅決粉碎一切插手和阻撓中國統一大業的圖謀。中方敦促日方立即停止干涉中國內政、停止挑釁越線，不要在錯誤的道路上越走越遠。