特朗普：若關稅被裁定無效　美國恐將還債20萬億美元

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月10日表示，如果最高法院裁定他動用緊急權力法對幾乎所有國家徵收全面關稅的動議無效，恐怕對美國造成經濟和政治災難，且必須償還逾20萬億美元（約156萬億港元）的關稅收入和相關投資。



特朗普周一在社交平台Truth Social上發文，表示關稅正為美國帶來豐厚回報：「我們正在吸納數萬億美元，並很快將償還高額債務。每個人都將被支付2000美元（約1.6萬港元）的紅利（高收入人群除外！）。」

2025年11月9日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，將利用關稅紅利向每個美國中低收入人士發放2000美元，剩下的關稅則用於償還債務。（Truth Social截圖）

他後來又發貼文，強調若關稅被裁定無效，美國需要償還的金額遠高於法院反對關稅的一方提出的數字：「我們實際需要在關稅收入和投資方面償還的金額將超過2萬億美元，這本身就將是一場國家安全災難。」

特朗普表示，反對人士給出的數字很低，這樣法院就會認為，美國可以輕易擺脫這個糟糕的狀況。

2025年11月10日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，若最高法院裁定關稅無效，美國政府必須償還逾20兆美元的關稅收入和相關投資。（Truth Social截圖）

在上週就關稅案進行的口頭辯論中，最高法院大法官們對特朗普根據1977年《國際經濟緊急權力法》（IEEPA）徵收關稅的權力表示懷疑，因為該法中沒有提及關稅。

大法官巴雷特（Amy Coney Barrett）表示，法院在處理已繳納被宣布非法關稅的美國進口商的退款事宜時，可能會陷入混亂。目前尚不清楚法院何時會做出裁決，以及如果特朗普敗訴，企業是否有權獲得迄今為止根據IEEPA繳納的超過1,000億美元（約7,774億港元）關稅的退款。