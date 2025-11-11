美國首次缺席聯合國氣候變化大會　開幕現場擺「空椅」抗議

美媒報道，第30屆聯合國氣候變化大會（COP30）11月10日在巴西貝倫（Belém）揭幕。全球超過190個國家和地區派代表出席，不過作為第二大碳排放來源的美國，由於早前已宣布退出《巴黎協定》，今年首次缺席大會。



在周一的會場內，有環保人士特意擺放空席來象徵美國代表的缺席，國際氣候行動網絡代表塔夫（Danni Taaffe）亦指：「空椅不僅象徵美國缺位，更是呼籲其他國家挺身而出。」據報，美國與聖馬力諾、阿富汗、緬甸並列本屆氣候大會的四個缺席國。

巴西總統盧拉說，氣候變化並非未來的威脅，而是已經出現的悲劇，並正加劇不平等問題。而COP30主席多拉戈（André Corrêa do Lago）在開幕式致辭中特別強調「mutirão」精神——這個源自原住民語言的詞彙，意指團隊團結完成共同任務。他強調：「唯有共同選擇改變，才不會被悲劇迫使改變」。

2025年11月10日，巴西 COP30 主席多拉戈（André Corrêa do Lago） 在巴西貝倫舉行的聯合國氣候變化大會（COP30）期間發表講話。（Reuters）

世界氣象組織最新報告顯示，2024年全球氣溫、溫室氣體排放和海平面均創下歷史新高，氣候變遷的影響已達到不可逆轉的臨界點。聯合國氣候負責人斯蒂爾（Simon Stiell）呼籲各國必須加快行動步伐，將氣候政策與民眾的現實生活緊密連結。不過，外界普遍預料，今屆氣候變化大會不會提出更進取的減排目標。