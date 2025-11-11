特朗普：允60萬中國留學生赴美有好處　裁減生源或令大量院校倒閉

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月11日接受霍士新聞主持人採訪，他在訪問中為允許60萬中國留學生赴美留學的做法辯護，稱其為有益之舉。特朗普還指出，若減少一半中國等外國學生，美國一半的大學「就會倒閉」。



在周二的訪問中，當霍士新聞主持人Laura Ingraham暗示，如此多數中國學生來美並不符合MAGA（讓美國再次偉大運動支持者）立場、搶佔美國學生機會時，特朗普反駁道：「我其實認為，有外國學生是件好事。」

主持人又表示「中國人不是法國人，他們監視美國、竊取美國知識產權」，特朗普對此反問：「你覺得法國人更好？我不太肯定。」

他解釋稱，美法之間有很多問題，包括對美國產品徵收25%關稅；又指若削減一半中國和其他國家的學生，美國一半的大學和學院就會倒閉，包括歷史悠久的黑人院校。因為留學生要交兩倍多的學費。

2025年5月29日，在美國麻省劍橋市，哈佛大學（Harvard University）舉行的第374屆畢業典禮上，一名畢業生戴着印有「支持國際學生」字眼的帽子。（Reuters）

特朗普最後強調：「你們不想失去一半來自世界各地的學生，不想摧毀我們整個大學體系。別忘了MAGA是我的主意，我比任何人都更清楚MAGA想要什麼，他們希望看到美國繁榮。」