美國暫停實施出口管制穿透性規則　中國：願一道秉持相互尊重原則

中國商務部周二（11月11日）就美國暫停實施出口管制穿透性規則答記者提問，稱中方願與美方一道，秉持相互尊重、平等協商的原則，加強對話交流，妥善管控分歧，共同為促進兩國企業互利合作、保障全球產業鏈供應鏈安全穩定創造良好條件。



美國商務部產業與安全局周一在《聯邦紀事》上發布公告，宣布暫停實施出口管制穿透性規則一年。記者周二向中國商務部新聞發言人提問道，請問中方對此有何評論，以及一年後是否還會延期。

圖為中國商務在2025年2月6日召開發布會。（中國商務部）

中國商務部新聞發言人回答道，中方注意到，美方宣布2025年11月10日至2026年11月9日暫停實施出口管制穿透性規則，即在此期間，被列入美國出口管制「實體清單」等制裁清單的企業，其持股超過50%的關聯企業將不會因穿透性規則被追加同等出口管制制裁。

發言人稱，這是美方落實中美吉隆坡經貿磋商共識的重要舉措，對於暫停一年後的安排，雙方還將會繼續討論。