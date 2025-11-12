美國航母福特號抵達委內瑞拉海域　緊張局勢升溫

美國一個航空母艦打擊群抵達拉丁美洲海域，華盛頓在委內瑞拉附近集結軍力威脅進一步升級。 委內瑞拉已警告這可能引發全面衝突，並宣佈進行「大規模」部署。



法新社報導，美國南方司令部星期二（11月11日）發表聲明說，世界最大航空母艦 「福特號」（USS Gerald R. Ford）已進入其管轄區。

五角大樓首席發言人帕內爾（Sean Parnell）說，它的存在「將增強美國偵測、監控、打擊那些損害美國本土安全和繁榮以及我們在西半球安全的非法分子和活動的能力」。

美國南方司令部的責任區是拉丁美洲和加勒比海地區。 福特號的部署命令於近三周前下達，公開目標是協助打擊區內毒品走私活動。

馬杜羅：Venezuelan President Nicolas Maduro attends an event at the National Electoral Council (CNE), in Caracas, Venezuela, December 4, 2023. （Reuters）

福特號是美國海軍一艘核動力航空母艦，為福特級核動力航空母艦的首艦。

特朗普政府正在加勒比海和東太平洋開展軍事行動，部署海軍和空軍力量發動禁毒攻勢。

美國此次部署還包括向波多黎各派遣F-35隱形戰機以及在加勒比海部署六艘美國海軍艦艇，委內瑞拉擔心這是一場偽裝的政權更迭陰謀。

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）的近兩次連任被華盛頓和數十個其他國家認定為舞弊，馬杜羅指責美國「在編造一場戰爭」。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

