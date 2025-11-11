中國駐日使館指高市早苗涉台言論挑釁　提出嚴正交涉

針對日本首相高市早苗表示，如果北京對台動武，可能構成「存亡危機事態」，日本將可以行使集體自衛權。中國駐日本大使館11月10日晚回應稱，日本領導人在台灣問題上發表露骨挑釁言論，公然鼓吹武力介入台海的可能性，嚴重違背一個中國原則、中日4個政治文件精神和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，挑戰中方核心利益。中方對此強烈不滿、堅決反對，已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。



2025年10月21日，日本東京，新任首相高市早苗在首相官邸舉行的記者會上致詞。（Reuters）

促停向「台獨」發錯誤信號 防止中日關係遭進一步衝擊

發言人指出，今年是中國人民抗日戰爭勝利80周年，日本應深刻反省戰爭責任，切實汲取歷史教訓。如今日方再提「存亡危機事態」，企圖將自身綁上分裂中國的戰車，不得不讓人懷疑日本是否要重蹈覆轍。今年也是台灣光復80周年，作為曾殖民台灣犯下累累罪行的國家，日本更應在台灣問題上謹言慎行。

大使館方面重申，台灣是中國的台灣，以何種方式解決台灣問題，實現國家完全統一，是中國人自己的事，不容任何外部勢力干涉。中國終將統一，也必將統一。任何試圖插手和阻撓中國統一大業的圖謀，都是螳臂當車、不自量力，只會引火燒身，自食惡果。

中方敦促日方恪守在台灣問題上的政治承諾，立即停止向「台獨」勢力發出錯誤信號，立即停止任何越線挑釁的冒險言行，不要做台海和地區局勢的攪局者，防止兩國關係受到進一步衝擊。