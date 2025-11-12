美國多州上演多彩北極光　氣象預報罕發G4級強地磁暴警告｜多圖

美國氣象預報員近日於11月11日和11月12日發布G4級強地磁暴預警。此次預警發布之際，一場日冕巨量噴發（Coronal mass ejection，CME）——即太陽表面物質和磁場的噴發——於11日晚間至12日抵達地球，而此日冕巨量噴發也近期在美國北部各州引發壯觀的北極光。



綜合美媒報道，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）表示，G4級預警非常罕見，本太陽週期至今僅發布四次。美國各地包括南部德州、阿拉巴馬州、佐治亞州和佛羅里達州北部，近期均觀測到北極光。

北極光是如何形成？

太陽會持續向太空噴射帶電粒子。但有時它也會釋放出一股特別強烈的能量流，稱為太陽風，通常發生在太陽閃焰或日冕巨量噴發期間。

當這些高能量太陽風撞擊地球大氣層時，它們會與高層大氣中的氣體碰撞並使其帶電。隨着能量的消散，就會釋放肉眼可見的光芒。

不同的氣體會產生不同的顏色，因此北極光會從綠色、藍色變化到紅色和紫色。