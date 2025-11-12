全民發放2000美元　這很特朗普！

特朗普（Donald Trump）前幾日在社交平台上宣布，將利用關稅收入向除高收入群體外的大多數美國民眾，人均發放至少2000美元（約15540港元）的「紅利」。他還表示支付2000美元后「剩餘」的關稅收入將用於「償還國家債務」。看似「為民着想」的提議，背後實際上交織着經濟、政治的現實考量。而特朗普的「全民分紅」說出來很爽，但要落地面臨着政治阻力、財政失衡與通脹加劇等多重障礙。



美國2026年中期選舉已進入預熱階段，特朗普和共和黨面臨的選情並不樂觀。在特朗普看來，全民分紅是提振選情的有效策略。其實早在今年7月，特朗普就曾表示「正在考慮退稅」，但更加強調「我們想做的大事是償還債務」，在當時的構想中，償還鉅額國債的優先級高於向民眾發錢。

從優先償還債務到如今明確提出2000美元的「全民分紅」，特朗普的表態重點發生了微妙變化，尤其是在近期地方選舉失利的情況下，這一提議的政治意圖顯得更為突出。

美國總統特朗普2025年11月11日在阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）舉行的退伍軍人節紀念儀式上發表講話。（Reuters）

近期，民主黨在多場地方選舉中連連告捷，一個重要原因就是打好了「民生牌」，以「降低生活成本」作為競選口號。越來越多選民認為，生活成本問題是特朗普政府的「失分重災區」，甚至共和黨內也出現了對特朗普的批評。在這種背景下，「全民分紅」的提議可以一定程度上帶來「政治止血」效果。

從選民結構看，中低收入群體是此次「分紅」的核心瞄準對象，也是選舉中的關鍵搖擺力量。特朗普特別強調「分紅」不包括高收入人群，將政策包裝成針對普通民眾的福利，意在增強中低收入群體的獲得感，拉升民眾支持率，在輿論上營造「特朗普在乎普通人」的印象，有助於其維持政治勢能。

特朗普拋出「分紅」提議的背後，還暗藏着對美國最高法院關稅裁決風險的對沖。未來兩個月內，最高法院將就特朗普援引《國際緊急經濟權力法》實施大規模關稅的合法性作出裁決，特朗普的關稅政策正面臨着嚴峻的司法考驗。

特朗普關稅戰影響美國物價，美國民眾恐怕今年聖誕節要捱貴貨。（Getty）

特朗普近日強調若關稅被裁定無效，美國需要償還的金額遠高於法院反對關稅的一方提出的數字：「我們實際需要再關稅收入和投資方面償還的金額將超過2萬億美元，這本身將是一場國家安全災難」而特朗普在此時拋出「分紅」提議，也是在裁決結果公布前製造「福利預期」，通過民眾向最高法院間接施壓。特朗普巧妙構建了「關稅紅利惠及民眾」的敘事，將輿論焦點從「總統是否越權徵稅」轉移到「關稅收入為民謀利」上，將敗訴的後果描繪成「剝奪民眾利益」，以此給最高法院製造輿論壓力。

當然，美國政府史上最長的停擺、通脹高企導致基層民生遭受嚴重衝擊，引發民眾強烈不滿。特朗普此時拋出現金福利承諾，意在掩蓋經濟問題、快速安撫民心，紓解民眾對物價壓力的不滿情緒。

美國財長貝森特（Scott Bessent）11月9日警告，政府停擺和隨之而來的航空運輸量減少可能會影響假日購物季。(Reuters)

據統計，此次美國政府停擺不僅將第四季度實際GDP年化增長率拉低約1.5個百分點，而且造成聯邦撥款無法執行、數十萬聯邦僱員被迫休假，食品救濟金削減更是直接波及約4200萬貧困人口的基本生活。更嚴重的是，美國頑固的通脹問題導致生活成本持續上漲，特朗普的關稅政策進一步推高物價，對藍領工人和中產家庭造成了巨大沖擊。與特朗普宣稱的「幾乎沒有通脹」相反，美國通脹率一直在3%左右徘徊，遠高於美聯儲設定的2%目標值，食品、燃油、租金費用持續上漲，讓中低收入工人和農民生活壓力倍增。

而事實上，關稅政策也主要由美國民眾付款。美國金融機構分析稱，美國消費者承擔了約50%至70%的關稅成本。民調顯示，58%受訪者認為加徵關稅損害經濟；近六成受訪者認為，美國政府應為當前通脹承擔很大責任。特別是11月底美國一年中最重要的購物季即將到來，物價與民生問題此刻更加凸顯。經濟學家警告稱，關稅正在為節日購物季蒙上陰影。

特朗普關稅戰影響美國物價，美國民眾恐怕今年聖誕節要捱貴貨。（Getty）

但，特朗普嘴巴上說分紅2000美元很容易，操作上是幾乎不可能。首先是法律程序門檻。根據美國憲法，徵稅和財政支出的權力在於國會，而非總統。在當前黨派分裂嚴重的政治環境下，此項政策勢必會面臨巨大阻力，即便是共和黨內部也存在不同聲音，使得相關提案在國會通過的難度極大。

現實問題是財政缺口巨大。目前，美國所有的關稅收入並不夠支付這筆「分紅」，更不用說同時償還鉅額國債。美國當前總人口為3.41億，按照不同統計口徑，即使僅向中低收入群體發放「分紅」，整體支出也將高達3000億至6000億美元。而目前美國關稅淨收入總額僅為1950億美元，即便全部關稅都拿來「分紅」，資金仍有較大缺口。而這對於已經債台高築的美國來說，無異於「雪上加霜」。

另外財政部長貝森特（Scott Bessent）的回應非常謹慎。他在接受採訪時暗示，「2000美元分紅」可能不是現金，而是一系列減稅措施，例如小費免稅、加班費免稅、社保免稅、抵扣汽車貸款利息等。耶魯大學預算實驗室數據顯示，領取小費的勞動者僅佔就業人口的2.5%，能獲得加班費免稅的小時工也僅佔12%，眾多低收入勞動者本就未達到聯邦個稅起徵點，減稅的實際意義非常有限。

2025年11月5日， 美國華盛頓特區，圖為示威者在美國最高法院就特朗普關稅的合法性進行辯論時，於法院外舉行集會。（Getty）

更為重要的是，其實如果堅持「關稅分紅」，不僅會進一步加劇通脹風險，而且由此形成的政策依賴會加劇美國實體經濟的系統性問題。大規模直接發錢可能快速提振消費，但也會進一步推高物價，加劇通脹壓力，歷史經驗足以證明這點。

比如新冠疫情期間，正是聯邦政府超額發放補貼，直接助推2021年-2022年通脹飆升，時隔4年美國物價漲幅至今未回落到疫情前水平。而且，如果「關稅分紅」模式得以延續，關稅政策的長期化將加劇供應鏈缺失、本土生產成本高企、勞動力技能斷層等問題，使得美國製造業進一步陷入困境。

特朗普「全民分紅2000美元」說起來簡單，但很大可能性就是從「現金」淪為「淡倉支票」，這種政策噱頭給選民的更多隻是瞬時的心理安慰。這種充滿爭議的政策主張，不僅是特朗普個人執政風格的體現，更是美國當前治理短視等問題的集中暴露。