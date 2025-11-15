日本又變嚴了？沒買名牌　機場Check-in地勤仍要求出示免稅品收據

隨著日本觀光客增加，當地對免稅品的查驗也日趨嚴格。



一名網友從日本回程時，在機場報到櫃台被地勤要求出示免稅品收據，即使沒有購買名牌品，仍被抽查，提醒旅客務必妥善保存購物收據。

這位網友昨日在社群平台Threads分享經驗，表示這次從日本回台灣時，將購買的免稅商品放在隨身行李中，在搭機前被地勤要求查看購買收據。（Threads@1napropiado）

這位網友昨日在社群平台Threads分享經驗，表示這次從日本回台灣時，將購買的免稅商品放在隨身行李中，在搭機前被地勤要求查看購買收據。幸好當時有隨身攜帶收據，經檢查後順利通過。該網友透露，此行只購買了藥妝店商品，並非名牌品，不清楚為何會被抽查，推測可能是當時櫃台無人排隊而被隨機抽查。

此貼文引發熱烈討論，有經驗豐富的網友指出：

當然要隨身攜帶，地勤或航警安檢有抽查免稅品單據的權利。

多位旅客也分享類似經驗：

「以前都懶得看，現在真的查很嚴」

「這次回來的時候也有被查」

「感覺最近被檢查的機率滿高的」



日前另有網友提到，在東京羽田機場準備返台時，看見海關人員要求前一組台灣旅客打開 行李箱確認免稅品。曾在日本擔任地勤的網友透露，海關一直都有在抽查，消費金額較大的旅客更容易被查驗。也有網友認為：「只要按照規定就沒有什麼好怕的」。

值得注意的是，日本政府計劃於明年11月實施免稅新制度，屆時旅客必須先以含稅價格購買商品，抵達機場才能辦理退稅，此舉意在防範遊客以免稅價格購入商品後轉賣的情況。

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】